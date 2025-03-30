台南巷仔Niau公仔熱銷 文化局推創意圖分享投稿

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市文化局推出城市吉祥物「巷仔Niau」公仔商品引發搶購，並搭配舉辦「巷仔Niau公仔創意圖」投稿分享活動，獲網友選出最具創意作品，可獲巷仔Niau周邊禮物獎勵。

台南市政府文化局代理局長林韋旭告訴中央社記者，「巷仔Niau」公仔商品首波推出時引發搶購，掀起收藏熱潮，此次加碼擴大實體銷售通路，並攜手南瀛天文館推出線上購買服務，方便民眾入手最具台南味的萌趣公仔。

林韋旭表示，為讓更多粉絲參與，文化局於「藝遊台南」臉書（Facebook）粉專辦理「巷仔Niau公仔創意圖」分享活動，民眾可將手中巷仔Niau公仔進行創意拍照後，上傳至藝遊台南特定貼文內，並標註2名好友。

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他說，最後由網友票選（按讚數最多）最具創意作品，第1名可獲得巷仔Niau公仔盲盒1枚，第2、3名則可獲得巷仔Niau周邊禮物為獎勵，活動自即日起至4月6日中午12時止，大家可發揮創意踴躍投稿。

市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南擁有深厚文化底蘊，城市吉祥物巷仔Niau不僅代表台南歷史文化，也展現地方特色，這次商品數量增加並開放線上購買，盼更多民眾有機會收藏這隻最具台南風格的可愛公仔。（編輯：陳仁華）1140330