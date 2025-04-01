醫師：親子溫暖互動 抗壓更具韌性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中1日電）兒童節將至，童綜合醫院心身科醫師侯秉沂表示，幼時親子互動很重要，10歲前是孩童黃金成長期，溫馨與關懷下長大的小孩，長大後遇到衝突或不安的情境，能較快平穩下來。

童綜合醫院今天發布新聞稿，日前與童傳盛文教基金會舉辦「童樂心宇宙－發現你的情緒星球」活動，30組家庭報名參加。心身科醫師侯秉沂現場進行認識兒童情緒衛教，還有夜光史萊姆的DIY製作教學，增進親子間的交流與情感。

侯秉沂表示，幼時親子互動很重要，孩子出生後大腦會經歷迅速發展期，此階段學習能力旺盛，大腦中的神經元能感知旁人身體動作、面部表情及情緒等，讓大腦迅速學習。這個時期父母所做的事，會比父母所說的話更有力，影響更是根深蒂固。

侯秉沂指出，10歲前是孩童黃金成長期，建議家長和孩子良好互動，提供溫和成長環境，在溫馨與關懷下長大的小孩，長大後遇到衝突或不安的情境時，能較快平穩下來，長大之後也較能與他人有良好互動。

關於孩童說謊議題，侯秉沂說，孩童早期是比較不成熟的道德感，主要以家中大人的看法為主；孩子進入幼稚園和同齡的孩童互動，同伴間是相對平等的位階，孩童較能親身體驗及體悟到自發性道德所產生的效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她指出，大部分的孩童要到5、6歲才有是非概念，6至7歲才萌發模糊的道德感，期間會經歷以大人權威為主的道德感及以尋求大人認可為主的道德感。直到12歲（國中）以上，才開始進入真正較成熟的道德發展時期。

遇到孩子說謊時，侯秉沂建議，父母可秉持嚴肅但溫和的態度詢問，釐清孩子說謊動機與原因，再給予正確觀念。過度保護或過度放縱，都是不建議的教養方式，父母行為是孩子學習榜樣，從小的親子互動相當重要。（編輯：吳素柔）1140401