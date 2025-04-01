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強震重創緬甸 靈鷲山馳援搭棚施粥、物資送災區

2025/4/1 17:27（4/1 17:51 更新）
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緬甸3月28日受規模7.7強震重創，靈鷲山佛教教團除協助當地賑災，也籌募緊急物資關懷災民。圖為仰光緬禪中心沙彌協助搬運前往瓦城（Mandalay）災區的物資。（靈鷲山佛教教團提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸3月28日受規模7.7強震重創，靈鷲山佛教教團除協助當地賑災，也籌募緊急物資關懷災民。圖為仰光緬禪中心沙彌協助搬運前往瓦城（Mandalay）災區的物資。（靈鷲山佛教教團提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）強震重創緬甸，靈鷲山今天表示，除協助當地在仰光往瓦城（Mandalay）的中繼站，搭棚施粥供應受災居民；今天起，也從仰光、台灣、泰國緊急運送乾糧等物資，送上關懷與援助。

靈鷲山佛教教團下午發布新聞表示，3月28日緬甸發生強震後，出生於緬甸的靈鷲山開山住持心道法師，第一時間表達關切，迅速聯絡上當地比丘，3月30日清晨起，在仰光至瓦城的中繼站，搭棚施粥供應附近受災居民用餐。

靈鷲山表示，震央在瓦城附近，震後的廢墟，等待救援。至今仍餘震不斷，且停電、斷網，許多道路毀損嚴重，仰光至瓦城直線距離約400公里，正常情況下開車需4至6小時。目前只能繞道而行，從陸路運輸車程需要9至10個小時以上。

靈鷲山說，因當地基礎設施遭破壞，鐵路軌道變形、機場航班停飛，志工突破各種困難，聯繫當地所需，統計目前最急需的物資，在仰光採買臨時帳篷、防雨罩、蚊帳、嬰兒奶粉等，今天起，突破道路困境，深入災區發放。

由於瓦城當地餘震頻繁，靈鷲山說，當地許多飯店不營業，且停電、斷網，有些災民集中露宿街頭，增加疾病交叉感染風險。心道法師請緬甸當地工作人員，自行準備蚊帳前往救援，並為前往災區的人員點燈祈福。

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靈鷲山說，強震摧毀建築外，讓無數家庭陷入絕望。賑災計畫將從台灣、泰國再運送第2批物資進入緬甸，守護災民生命基本需求，讓每份愛心都能化為災民的實際幫助，後續將陪伴災民走向重建家園，給予心靈關懷。

靈鷲山佛教教團說，緬甸仰光禪修中心及弄曼沙彌學院（位於緬甸撣邦臘戍縣）一切平安。心道法師指示，第一時間於新北市貢寮區聖山寺金佛殿點燈祈福，祈願所有受災者早日離苦得安。（編輯：方沛清）1140401

緬甸3月28日發生規模7.7地震，人口超過170萬的緬甸第二大城瓦城（Mandalay）是重災區之一，一輛汽車遭到傾倒建物壓毀。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸3月28日發生規模7.7地震，人口超過170萬的緬甸第二大城瓦城（Mandalay）是重災區之一，一輛汽車遭到傾倒建物壓毀。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸3月28日規模7.7地震造成超過2000人死亡，人口超過170萬的緬甸第二大城瓦城（Mandalay）是重災區之一，部分建物震後嚴重傾斜。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸3月28日規模7.7地震造成超過2000人死亡，人口超過170萬的緬甸第二大城瓦城（Mandalay）是重災區之一，部分建物震後嚴重傾斜。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸發生規模7.7地震，目前已知造成2000多人罹難，靈鷲山佛教教團1日從台灣緊急運送乾糧、藥品等物資，協助當地賑災。（靈鷲山佛教教團提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸發生規模7.7地震，目前已知造成2000多人罹難，靈鷲山佛教教團1日從台灣緊急運送乾糧、藥品等物資，協助當地賑災。（靈鷲山佛教教團提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
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