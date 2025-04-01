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印度50噸救災物資送抵緬甸 另3軍艦啟程前往仰光

2025/4/1 14:57（4/1 15:16 更新）
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印度兩艘共載有50噸救災物資的海軍艦艇，接連抵達緬甸，接下來還會有3艘軍艦陸續前往仰光，預計將把另外逾500噸的援助物資送到當地。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月1日
印度兩艘共載有50噸救災物資的海軍艦艇，接連抵達緬甸，接下來還會有3艘軍艦陸續前往仰光，預計將把另外逾500噸的援助物資送到當地。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月1日
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（中央社記者李晉緯新德里1日專電）緬甸3月28日受規模7.7強震重創，印度隨即展開救援行動。印度外交部今天上午對外表示，兩艘共載有50噸救災物資的海軍艦艇，已於3月31日晚上起接連抵達緬甸，接下來還會有3艘軍艦陸續前往仰光，預計將把另外逾500噸的援助物資送到當地。

根據美國地質調查所（USGS）的資料，緬甸中部3月28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）的強震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，目前已知有逾2000人喪命。

印度外交部今天表示，印度海軍艦艇3月31日晚間起陸續抵達仰光（Yangon），兩艘軍艦上分別帶了31噸、19噸的援助物資，並已移交給印度駐緬甸大使，隨後會運往災區發放。

印度外交部提到，印度還有3艘海軍艦艇正前往仰光，一共載了超過500噸的救災物資，另外也還有一架印度空軍C-130運輸機，預計帶著逾15噸人道救援物資飛往瓦城（Mandalay）。

已抵達緬甸的印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force，NDRF）人員，已陸續前往瓦城的10多個災區，並把握黃金救援72小時，連夜投入救難工作，印度的醫療團隊也已經在瓦城的舊機場設立野戰醫院，負責提供受災傷者的醫療。

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緬甸發生大地震後，印度第一時間伸出援手，3月29日上午已經有1架C-130運輸機將15噸物資送到仰光，當天晚上還有印度軍機陸續將80名印度國家災害應變部隊人員、包括醫師在內的118人醫療團隊送到緬甸首都奈比多（Naypyidaw）。

印度外交部表示，會與緬甸當局及相關單位充分合作，在未來幾週的時間持續提供支援，協助緬甸的救難及災後重建工作。（編輯：唐佩君）1140401

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印度兩艘軍艦陸續抵達仰光，兩船分別帶了31噸、19噸的援助物資，將移交災區發放。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月1日
印度兩艘軍艦陸續抵達仰光，兩船分別帶了31噸、19噸的援助物資，將移交災區發放。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月1日
印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force，NDRF）人員，投入緬甸救災工作。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月1日
印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force，NDRF）人員，投入緬甸救災工作。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月1日
緬甸強震後，印度軍艦運送救災物資抵達仰光，將分送到緬甸各災區。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月1日
緬甸強震後，印度軍艦運送救災物資抵達仰光，將分送到緬甸各災區。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月1日
印度救難人員抵達緬甸後，在災區開挖全力救人。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月1日
印度救難人員抵達緬甸後，在災區開挖全力救人。（印度外交部提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月1日
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