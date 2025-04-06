板中等6校長將異動 新北高中職校長大風吹

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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市海山中學等4校校長申請退休，板橋高中等2校校長任滿兩任，確定將會異動，連同前6校，可能多達20校高中職校長出現大風吹，預估4月底可確定各校新任校長名單。

據了解，海山高中校長古秀菊、林口高中校長高栢鈴、樟樹國際實創高中校長陳浩然及新北高工校長林清南等4人申請退休，以及板橋高中校長賴春錦、淡水商工校長于賢華等人第2任任滿，因此，確定異動。

教育局表示，在6校校長職務將出缺下，早在3月就啟動遴選，根據新北市高級中等學校校長遴選辦法，任期屆滿1任及屆滿2任，以及連任任期已達1/2以上現職校長都具有參與遴選資格。

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教育局指出，這次最多可能多達20校出現異動。除了前6校，另外，瑞芳高工、中和高中、永平高中、雙溪高中、鶯歌工商、泰山高中、三重商工、新北高中、三民高中、竹圍高中、錦和高中、新店高中、秀峰高中、明德高中等校校長都符合獲遴選資格。

教育局表示，第1階段遴選面談於4月12日舉行，4月27日進行第2階段遴選面談，預估4月底可確定新任校長名單。（編輯：管中維）1140406