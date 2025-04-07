蔣萬安：4市會議討論產業衝擊與勞工生計

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）美國祭出對等關稅，台北市長蔣萬安表示，已要求各局處檢視各項重大工程。預計9日基北北桃4市會議上討論產業紓困、招商、延長還款期等；並希望中央能談到對台最佳條件。

美國總統川普提出對等關稅，台北市長蔣萬安今出席內湖區里長座談時被問及此事，蔣萬安說，3月26日即表達必須提前因應，4月1日市政會議也要求各局處重新檢視進行中及預計發包的重大工程，4月3日即刻要求產業局啟動「中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台」，主動關心並給予協助及輔導。

蔣萬安說，關稅談判是中央職權，地方政府積極盤點並梳理對產業及民生政策；會在基北北桃4市會議上討論共同努力的地方；會議預計週三召開。

媒體追問實質方向如調降地方稅、補貼或是反映給中央等，蔣萬安表示，針對產業可能受到的衝擊、紓困、還款期延長等，還有監控物價波動、產業轉型等交換意見；也擔心勞動人口生計受衝擊，提早因應事前進場輔導、事後短期上工等安排。

蔣萬安說，下午拜會內科發展協會、進出口工會等產業方第一線，會在4市會議上討論招商、擴展國際市場、分散風險等。

蔣萬安指出，北市有企業已遭遇客戶暫停訂單或撤單，接下來可能會有輪休或無薪假，這是大家不樂見的，所以要做最壞的打算、最萬全的準備。

而總統賴清德6日透過影片向國人發表談話，強調台灣沒有計劃採取關稅報復，將採取5項策略，包括台、美雙方談判從「零關稅」開始談起；擴大對美採購以降低貿易逆差；除了台積電加碼投資，其他產業如電子、資通訊、石化及天然氣等，都可以加碼投資美國；政府會獎勵投資鬆綁法令，協助企業根留台灣，同時幫台商海外生產基地做必要調整，形塑「台灣加1」，進一步進入美國市場。

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媒體詢問蔣萬安如何看待，蔣萬安說當然希望政府能夠談到對台灣最好的條件，至少能夠談到區域性公平競爭的條件，因為日韓、東南亞陸續談到相對較低的關稅，不希望台灣成為獨漏、受到高關稅承受的一方。

蔣萬安指出，也看到美方也提出在下一波極有可能針對半導體、藥品相關的關稅措施，所以必須要提前因應，甚至納入在當前的談判當中。（編輯：張銘坤）1140407