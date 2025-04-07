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因應美對等關稅 謝國樑：先與工業區廠商座談

2025/4/7 14:04（4/7 14:51 更新）
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因應美國宣布對台課徵32%對等關稅，基隆市長謝國樑（圖）7日受訪表示，市府8日會先與工業區廠商座談，了解廠商碰到的問題，基北北桃可能在9日開會討論。中央社記者王朝鈺攝 114年4月7日
因應美國宣布對台課徵32%對等關稅，基隆市長謝國樑（圖）7日受訪表示，市府8日會先與工業區廠商座談，了解廠商碰到的問題，基北北桃可能在9日開會討論。中央社記者王朝鈺攝 114年4月7日
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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）因應美國宣布對台課徵32%對等關稅，基隆市長謝國樑今天說，市府明天會先與工業區廠商座談，了解廠商碰到的問題，基北北桃可能在9日開會討論，幕僚現正積極作業中。

謝國樑受訪表示，市府明天會與大武崙工業區及及六堵科技園區廠商座談，先了解基隆市各行各業動態，及面對美國對台課徵32%對等關稅可能碰到的問題，其次則是要把問題蒐集後與立委討論擬出建議，至於具體協助廠商作法，還是要與業者座談後才能更清楚。

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謝國樑指出，據他了解，基隆市有精密工業廠商，因都是出貨給美國受到非常大的影響，但各行各業情況不一，還是要傾聽廠商意見。行政院將針對農工產業推出新台幣880億元協助方案，他覺得是正確方向，大家應該一起討論，解決這次碰到的困難。

至於台股今天連假後開盤面臨龐大賣壓宣洩，謝國樑表示，這是針對國際股市這幾天反應的補跌，這波跌勢是否已經結束還很難說，後續端看政府是否提出更多補助或援助措施，希望政府能針對這次問題，與直轄市及縣市政府努力，朝野攜手解決更多的困難。（編輯：張銘坤）1140407

謝國樑
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