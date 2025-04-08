台東第一尾太平洋黑鮪魚 獎金20萬元

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）進入捕抓黑鮪魚的季節，台東縣政府祭出高額獎金，捕獲台東首尾黑鮪魚的漁船獎金20萬元，但必須起鉤時是活魚，且屬太平洋鮪魚。

4月至6月是台東捕抓黑鮪魚的季節，成功鎮新港區漁會舉辦「第一尾」、「最大尾」、「數量最多」等捕抓黑鮪魚競賽，獎勵漁民，今年台東縣政府也加碼捕獲台東首尾黑鮪魚的漁船給予新台幣20萬元獎金。

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台東縣政府農業處漁業畜產科長陳登裕今天告訴中央社記者，參加活動的漁船，須經中央主管機關許可具有捕撈黑鮪魚資格者，且設籍台東縣；其次，需在台灣沿近海捕獲之太平洋黑鮪，拍賣時將請專家鑑定確屬太平洋黑鮪，始得拍賣；另外，重量應達180公斤以上且起鉤時應為活魚；漁船捕獲時，應立即綁上生態標籤通報綠島漁業通訊電台（綠島電台），並最先航抵新港漁港者。

農業處長許家豪表示，推出捕獲第一尾黑鮪魚獎金活動，將可為當地漁業注入一股新的活力，不僅提升漁民捕魚熱情，也為新港漁港帶來更多關注與活力。透過這樣的活動，能夠促進漁民間交流與合作，也能加強漁業資源管理與保護，確保捕撈活動能夠在可持續的範圍內進行。（編輯：吳素柔）1140408