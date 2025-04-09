告五人4/12高雄演唱會 市府公布交管措施

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）告五人演唱會將於4月12日在高雄國家體育場登場，市府交通局今天表示，世運大道當天中午12時起實施交通管制，並規劃捷運加密班次及免費接駁車服務。

交通局今天新聞稿說明，為維護參加民眾步行安全，世運大道4月12日中午12時至午夜12時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放。

此外，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

有接送需求的民眾，可多利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達會場。散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘，維持散場動線順暢。

此外，演場會場也將安排免費接駁車，當天下午3時至7時，提供高鐵左營站、台鐵新左營站至演唱會場進場接駁車服務；晚間10時至11時30分，提供演唱會場至高鐵左營站、台鐵新左營站散場接駁車服務。

此次活動機車臨時停放區，規劃於高雄國家體育場西北側及緯六路，開放時間為4月12日中午12時至晚間11時，騎車前往的歌迷可加以利用，但務必準時離場。

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另外，會場依照慣例不提供汽車停車位，交通局呼籲民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場。台鐵與高鐵將加開北上列車，詳細列車或購票資訊，可至台鐵及台灣高鐵官網查詢。

交通局表示，相關交通管制及疏運措施，於活動當日視人潮狀況彈性調整，並依現場執行措施為主。（編輯：吳素柔）1140409