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友人送野菜 苗栗婦誤食姑婆芋急送醫

2025/4/9 14:03（4/9 14:11 更新）
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苗栗縣63歲婦人誤將姑婆芋的根莖當一般芋頭食用，出現中毒症狀緊急送醫。大千綜合醫院急診醫學部醫師廖宏強（圖）9日提醒，姑婆芋毒性可能導致呼吸道阻塞，嚴重時可能危及生命，如不慎誤食，要立即漱口並飲用大量水分，切記不可催吐，同時盡速就醫。（大千醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月9日
苗栗縣63歲婦人誤將姑婆芋的根莖當一般芋頭食用，出現中毒症狀緊急送醫。大千綜合醫院急診醫學部醫師廖宏強（圖）9日提醒，姑婆芋毒性可能導致呼吸道阻塞，嚴重時可能危及生命，如不慎誤食，要立即漱口並飲用大量水分，切記不可催吐，同時盡速就醫。（大千醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月9日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣63歲婦人日前食用友人送的野菜後，出現喉嚨灼痛、口舌麻木及噁心想吐等症狀，緊急送醫急診，醫師發現婦人誤將姑婆芋的根莖當一般芋頭食用，導致出現姑婆芋中毒症狀。

苗栗縣大千綜合醫院急診醫學部醫師廖宏強今天分享這起案例表示，姑婆芋全株含草酸鈣及生物鹼，不會因烹煮而降低毒性，誤食後會刺激口腔和消化道，出現的症狀包含嘴唇、舌頭及喉嚨刺痛腫脹、噁心、嘔吐、腹痛。

廖宏強提醒，姑婆芋的毒性可能導致呼吸道阻塞，嚴重時甚至可能影響呼吸危及生命，如果不小心誤食，要立即漱口並飲用大量的水分，切記不可催吐，同時盡速就醫。

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大千醫院指出，姑婆芋與食用芋頭同屬天南星科，外觀相似、容易混淆，可透過葉面水滴、葉脈、地下根等特徵進行區分。像是姑婆芋葉面水分不易形成，芋頭葉面水分則會形成水珠；姑婆芋葉脈明顯且葉子是廣卵形、基部成心狀箭形，芋頭葉脈較不明顯且葉形是盾形。此外，姑婆芋的地下根偏黃，芋頭則有紫色斑點。

醫師強調，避免食用來路不明的野菜、植物，若不小心誤食有毒植物而出現不適症狀，務必帶著剩餘植物盡速就醫，才能正確診斷與治療。（編輯：林恕暉）1140409

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