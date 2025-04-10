芥菜種會成立北區習藝所 助弱勢實現經濟自立

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）芥菜種會今天表示，為幫助脆弱家庭面對生活挑戰，成立「北區習藝所」培訓廚藝、腳底按摩等技能，並整合電子商務模式、提供工作機會，協助更多需要者自立生活，恢復家庭穩定。

芥菜種會執行長李肇家今天在記者會表示，位於新北市三重區湯城園區的「北區習藝所」，是將花蓮習藝所的社會企業模式，與「以工帶振（扶立振作）」理念擴展至北部。從根本改善弱勢族群的生活，取代傳統扶助模式，幫受助者實現經濟自立。

花蓮習藝所是1963年由芥菜種會創辦人孫理蓮創立，協助原住民孩子學習一技之長，可自立生活。今天記者會場也陳列花蓮習藝所太魯閣族人編織、籐編、背心、餅乾、咖啡等作品。

芥菜種會主任江宜錦接受中央社記者訪問表示，習藝所協助產品在電商上架，背後更代表創造更多就業機會的願景。

「北區習藝所」目前提供腳底按摩、廚藝烘焙等課程，也提供餐飲與足體養生服務。芥菜種會社區發展處北區副處長周佳儀告訴記者，專業按摩師都經過初階、進階與證照考試，從接案中獲得報酬。

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新北市政府社會局副局長吳淑芳表示，感謝芥菜種會長期在新北市的深耕與陪伴。「北區習藝所」不僅提供技能培訓，更結合商品轉化、通路平台等完整機制，期盼為弱勢家庭注入更多自立的動能。

丁姓單親爸爸與單親媽媽小怡（化名）今天分享心情，都感謝芥菜種會在他們陷入經濟困境、無暇照顧孩子之際，提供技能培訓與穩定工作機會，可兼顧上班與照顧兒女。（編輯：李錫璋）1140410

基督教芥菜種會依循花蓮習藝所的社會企業模式，在新北市三重區成立「北區習藝所」，習藝所目前提供腳底按摩、廚藝烘焙等課程，也提供餐飲與足體養生服務。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月10日

基督教芥菜種會執行長李肇家（左2）10日表示，位於新北市三重區湯城園區的「北區習藝所」是將花蓮習藝所的社會企業模式，與「以工帶振」理念擴展至北部。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月10日