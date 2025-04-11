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卸下民眾黨台東主委 資深議員陳宏宗布局議長

2025/4/11 11:03
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（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東縣議會議長吳秀華表態轉換跑道選縣長，未來議長遺缺引起政壇角力，剛卸任民眾黨台東縣黨部主委的資深議員陳宏宗今天說「布局議長，當仁不讓」。

民眾黨台東縣黨部今日證實，陳宏宗於4月1日卸下主委，由40歲的謝嘉銘接任，謝嘉銘從事建築與室內設計業，職稱設計總監，同時擔任台東縣室內裝修商業同業公會監事；室內裝修省聯合會法規委員。

由於現任議長吳秀華轉戰縣長後，未來議長遺缺各方競逐，其中擔任5屆議員的陳宏宗早在去年中旬就傳聞鴨子滑水。

陳宏宗今天接受中央社記者電話訪問時證實「布局議長，當仁不讓」。他說，自己擔任5屆約20年的縣議員，對台東縣政和地方需求相當清楚，「我已準備好了」。

陳宏宗表示，他卸下民眾黨主委後將以無黨籍身分和各方合作，國民黨、民進黨、無黨籍議員都可以合作。

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吳秀華轉換跑道，副議長林琮翰去年6月在中國騎馬摔落受傷，返回台灣就醫後，已逾10個月未出現台東縣議會，去年底的定期會和今年3次臨時會均請假。因此下屆的議會龍頭正、副議長早已在檯面下運作。

被點名有實力挑戰台東正、副議長的人選除了今日表態「當仁不讓」的陳宏宗外，被點名的還有資深國民黨籍議員張國洲、國民黨籍議員章正輝、無黨籍潘貴蘭，以及無黨籍陳志峰的布局也備受關注。（編輯：張銘坤）1140411

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