竹苗會考改制 縣市提因應、家長想留鄉對策

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（中央社記者管瑞平、郭宣彣、魯鋼駿新竹市12日電）竹苗區國中會考117學年度起將由現行3級分制改為5級分7積點制。苗栗縣府盼展現優質高中亮點，人口成長的新竹縣市則加速公立高中增班。部分家長也讓孩子讀私立高中，盼能適性發展，就近入學。

高科技產業發展帶來人口移入，根據內政部統計資料，竹縣、竹市近5年人口均為正成長。不同於其他縣市縮減高中入學名額，竹縣市府都設法為公立高中增班，以因應入學需求。尤其新竹縣市的高中職名額有限，也讓高中職入學成為竹苗區家長學生的關心焦點。

為強化入學公平性，竹苗區高級中等學校入學推動小組已修正竹苗區免試入學比序項目國中教育會考級分，經3縣市決議由現行3級分制改為5級分7積點制。

因應制度變革，苗栗縣政府研擬「學力品保」、「適性輔導」、「就近入學」及「優質縣高」4大方針因應。縣府教育處指出，會利用改制實施前2年，加強扶助B、C區段學生學力；教師部分，考慮降低偏鄉代理老師比例，增加正式教師人數，教師教學策略必須有所改變、精進，同時結合國教輔導團到校輔導、導入導入AI智慧學習、科技化評量監控等。

苗縣府說，短期除了監控、提升學生學力情形，另一方面縣立高中也透過辦理雙聯學制、增設雙語實驗班、數理實驗班，實施特色課程等，展現優質高中亮點；中期規劃主要以縣立高中增班來鼓勵苗栗學子就近入學，同時希望爭取增加優先免試名額落實多元入學精神。至於長期規劃，仍以爭取增設國立竹南科學實中為目標。

竹市府教育處指出，已請各校準備多元化的適性入學輔導機制，後續會辦理課程博覽會，提供學生、家長教育資訊及趨勢分析，協助學生適應制度變革。此外，113至115學年度期間，有3所市立高中將增設14個班級，會投入經費加強硬體設備因應。

竹縣府教育局長楊郡慈告訴中央社記者，將加速公立高中增班增校，如在湖口高中遷校及六家高中增建校舍將於114學年起增班；縣立高中將提供縣內國中優先免試入學名額，酌量增加偏遠學校名額。另對偏鄉師資結構，將朝以專長授課為目標，促進教學正常化。

女兒今年小六的張姓家長說，現在的孩子自主性強、學習管道多元，無論3級分或5級分制，重點是能否維持孩子的學習動機與熱忱，與其在分數上錙銖必較，不如早些協助孩子發掘興趣、擅長領域，適性發展，目前正為孩子準備考私中。

為讓孩子有多種選擇，竹市廖姓家長表示，目前就讀6年級的女兒會在畢業後考私立國中，除了私中管理相對積極，家長較能掌握孩子學習狀況，屆時孩子若會考失常，也能保障直升私立高中，避免落到非前三志願學校，或離家至外縣市就讀。

竹縣林姓家長說，5級分制雖然讓B級距計算較為精準有落差，但她的孩子國英數都是獲得A++成績，即便改為5級制仍是以6分為計算，如果重新選擇仍會到北北基以7級分計算方式，才對孩子成績排名有利。

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苗栗市陳姓家長說，大女兒幾年前國中會考5A6+，可錄取竹苗區前3志願高中，但學校集中新竹，跨縣市通勤耗時費力，若租屋則增加獨自在外生活風險，因此選擇就近入學，「對苗栗家長而言，孩子成績優異反而要陷入兩難抉擇」。

陳姓家長認為，竹苗地區現有學校資源無法滿足科技業發展衍生的就學需求，考區幅員遼闊、交通運輸條件又未如雙北地區有便利捷運，在此情況下，無論制度怎麼改，都很難達到真正的公平。（編輯：林恕暉）1140412

竹苗區國中會考117學年度起將由現行3級分制改為5級分7積點制。新竹科學園區周邊家長都想讓孩子「就近」念好學校，但竹苗地區高分群多，導致偏科強的學生只要1科成績不慎掉到B區間，若錄取在交通不便的學校，反而會想選擇到通學方便的地區就讀。圖為學生搭乘高鐵至外縣市上學情形。中央社記者郭宣彣攝 114年4月12日