屏東仁愛國小慶百週年 蘇貞昌返校啟用風雨球場

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東縣仁愛國小今天歡慶100週年，「大學長」前行政院長蘇貞昌返回母校參與見證風雨球場啟用；新設施提升體育教學場域，也提供社區休閒場所，規劃停車空間、美化造景等。

位於屏東市的仁愛國小今天舉行100週年慶祝大會暨風雨球場落成啟用典禮，去年5月風雨球場動土典禮蘇貞昌特返校主持，今天也出席共襄盛舉。

蘇貞昌致詞提及72年前入校，感謝仁愛國小教導知識與人格塑造，讓自己能為國家、社會作事。母親與5個兄弟姐妹也都是仁愛國小畢業，對學校有深厚感情與感謝，擔任行政院長期間曾多次返回母校，並協助改善老師辦公室環境。

蘇貞昌說，仁愛國小作為屏東縣最大的國小，擁有上千名學生，卻沒有好的運動場地，下雨天孩子們在走廊上跑非常危險，因此請時任教育部長潘文忠協助，促成今日風雨球場。

屏東縣長周春米表示，蘇貞昌非常關心全國孩子教育現場環境，不管是老舊廁所改善、操場改善、風雨球場興建，乃至班班有冷氣、生生有平板等。屏東縣政府在教育部支持下作了完整規劃，以大樹為設計理念，建了高達9.3公尺球場，後續可作籃球、排球訓練，並與社區結合，謝謝「大學長」給屏東幫忙，也祝福仁愛國小100歲生日快樂。

屏東縣政府體育發展中心表示，風雨球場教育部核定總工程費新台幣4500萬元，補助2025萬元協助建置兼具籃、排球場功能的多功能風雨球場。完工後除提供師生一個安全體育教學場域，及社區民眾完善休閒運動空間外，也可作為未來縣立田徑場舉辦重大賽事暖身場地。

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體發中心表示，風雨球場設計理念以校園喬木為意象，並將周遭5120平方公尺進行整體規劃，包含停車空間、人行動線、展演舞台、美綠化造景及無障礙設施等，為校園營造舒適友善運動環境。

仁愛國小百年校慶，除迎來風雨球場落成，也辦理百年文史巡禮，邀請校友重溫課堂風景，並邀請知名日籍插畫家大石曉規與全校師生共同藝術創作，在校園各個角落留下畫作。（編輯：孫承武）1140412