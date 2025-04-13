台北開齋節湧3萬人同樂 蔣萬安：將越辦越盛大

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市開齋節慶祝活動今天登場，找來逾30家攤商舉辦清真市集，並安排音樂表演及文化體驗活動，吸引約3萬人次共襄盛舉。台北市長蔣萬安表示，將努力把活動越辦越盛大。

台北市觀光傳播局今天舉辦「2025 Eid-al-Fitr in Taipei 開齋之約相遇台北」活動，大安森林公園自上午11時便熱鬧不已，草地間開放自由點歌，吸引許多穆斯林排隊獻唱；逾30家清真小吃、穆斯林文化攤商組成的市集，將道路擠得水泄不通。

觀傳局指出，今年除了文化體驗及舞台表演，還首度設置拍貼機，讓參與民眾捕捉並珍藏開齋節的美好時刻，同時與勞動局勞動力重建運用處合作，開設移工及國人多元文化展區，呈現移工多元面貌、展示台北文化底蘊，現場累計約3萬人次參與。

台北市長蔣萬安致詞表示，台北市是座熱情、友善、多元、包容的城市，除了每年舉辦開齋節活動，更輔導百間旅館及景點拿到穆斯林友善認證，並獲得新月評等獎項、美國繆思大獎（MUSE Awards）文化活動類金獎。

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蔣萬安說，所有來到台北的人都是這座城市的一份子，他要感謝加入這個大家庭的穆斯林，也要感謝各國駐台使節代表支持台北市的活動，市府將繼續努力，把活動越辦越盛大。

蔣萬安致詞過程中，有民眾舉著「拆除恁公銅像，以慰冤死亡魂」布條，站在台下安靜抗議，隨後在維安勸導下走離會場。（編輯：蕭博文）1140413

台北市開齋節慶祝活動13日在大安森林公園登場，勞動局勞動力重建運用處參與開設移工及國人多元文化展區。勞動局副局長梁蒼淇（左）及重建處長陳昆鴻（右）到場參觀體驗。中央社記者陳昱婷攝 114年4月13日