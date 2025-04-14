日本八代市議長訪基隆 關注物流中心建設

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）日本八代市議會議長村川清則今天率團參訪基隆，因熊本縣與八代市計畫興建物流中心，村川清則關心將在基隆市安樂區興建的物流中心，基隆市副市長邱佩琳表達願居間介紹。

邱佩琳指出，基隆市近年積極推動基隆港作為台灣郵輪母港，今年預計將迎來近470艘次的郵輪進港，市府也與台灣港務公司密切合作，持續向國際行銷港埠設施與觀光資源。

對於未來與八代市的交流，邱佩琳說，期盼在既有的物產展與互訪基礎上，持續拓展雙方在觀光旅遊、教育交流等更多元領域的合作，深化城市發展的夥伴關係。

村川清則致詞表示，2016年的今天是熊本大地震的前震，2天後的大地震導致數百人死傷，很感謝台灣人在地震過後給予日本許多援助，另外，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生時，基隆市更贈送八代市許多口罩，讓他們感念在心。

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此外，由於熊本縣與八代市計畫興建一座規模龐大的物流中心，八代市議會海外行政視察團特別關心即將在基隆市安樂區興建的大智通物流中心。

邱佩琳表示，大智通物流中心是統一集團斥資近新台幣40億元的重要投資計畫，未來將成為北台灣重要的物流節點，若日方有興趣，她很樂意居間介紹大智通的母公司統一集團，讓雙方能更深入的了解。（編輯：方沛清）1140414