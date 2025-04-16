屏東9農民獲首批友善草鴞農產品標章

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）草鴞全台族群數量不到500隻，林業及自然保育署屏東分署鼓勵採友善農法，規劃「友善草鴞農產品標章」，屏東縣有9名農民獲首批標章，與全聯通路合作，將保育行動落實日常煮食中。

農業部林業及自然保育署副署長張岱致詞表示，草鴞是珍貴猛禽，也是台灣農田生態系中極具指標性物種。近年透過瀕危物種生態服務給付制度，在南高屏一帶推動友善農業，希望透過補償與支持，減少草鴞面臨人為威脅。

張岱說，經過多年耕耘與跨部門努力，今天發表全台首個以猛禽為核心設計的農產品標章「友善草鴞標章」，這不僅是對農友友善行動的肯定，也是生態保育與農業合作重要里程碑。

林業署屏東分署指出，標章首次發出，由屏東縣9名農友是首批領到草鴞友善標章農民，後續也會發布高雄市農民，希望越來越的多農民可以透過猛禽棲架、保育瀕危物種行動，響應生態保育。

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取得友善草鴞標章的陳姓農民說，有機農法種植，主動加入守護草鴞行列，還能將自己種植的番茄有更多通路，創造多贏。

另外，今天在屏東智慧農業學校也同步開展「友善草鴞標章首登展」，展期至6月29日，由屏東科技大學鳥類生態研究室及昕昌生態科研共同布展，內容涵蓋草鴞生態故事、族群困境、標章制度、保育行動、農友介紹，同時開放學校與團體預約參訪。（編輯：李亨山）1140416