新莊慈祐宮牆裂疑公辦都更損鄰 新北：第三方鑑定

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（中央社記者趙敏雅新北17日電）新北市定古蹟新莊慈祐宮陳情牆壁現裂痕，議員翁震州質疑可能是鄰近公辦都更損鄰。新北市財政局今天說，廟方後也有建案，尚無法確認為公辦都更所致，將由第三方公正單位鑑定。

新莊慈祐宮去年底陳情地板、牆壁出現裂痕，民主進步黨新北市議員翁震州今天在臉書（Facebook）發文表示，新莊廟街公辦都更案位處易塌陷的砂質地層，地質條件脆弱，針對慈祐宮疑似鄰損，他要求市府相關單位儘速協助責任釐清，若為都更廠商責任，市府應立即監督廠商全面負擔修負責任，並要落實周邊地質與建物的監測作業。

新北市財政局表示，慈祐宮陳情地板、牆壁裂痕，文化局於113年10月辦理會勘，有立即危險的裂痕，經慈祐宮提搶修計畫並經文化局審核後，於113年12月由古蹟匠師完成修繕，其餘無立即危險部分俟主體工程完成再行修繕。

財政局長陳榮貴接受媒體電訪時說，廟方後面也有建案施工，尚無法確認就是都更案所致，要請專業技師評估，慈祐宮已要求待主體工程完成後再找第三方公正單位鑑定。

新北市文化局以訊息說明，新莊慈祐宮疑似因鄰近新建工程出現多處裂縫有加大情形，已數次邀請文資審議委員現勘，要求開發單位落實監測並明確記錄裂縫變化狀況，每月提送監測報告及說明至文化局及慈祐宮，讓廟方充分了解變化狀況。

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至於是否為鄰損案件，文化局說，須回歸工務局相關規定，廟方預計下挖工程告一段段落，將進行鄰損鑑定，文化局會協助後續修復部分。

新北市工務局表示，此案為財政局公辦都更案件，雙方前協調待地下層開挖完成後，由慈祐宮依損鄰程序擇定第三方公正單位辦理損壞鑑定，後續雙方依損壞鑑定報告書辦理修復、協調事宜。（編輯：林恕暉）1140417