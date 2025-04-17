加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳凱玲WNBA金州女武神亮相 盼成為亞裔年輕世代榜樣
首頁 / 地方

新莊慈祐宮牆裂疑公辦都更損鄰 新北：第三方鑑定

2025/4/17 17:10（4/17 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市定古蹟新莊慈祐宮疑因鄰近公辦都更案導致建物受損，牆面多處龜裂。新北市財政局17日表示，廟宇後方也有建案，尚無法確認為公辦都更所致，將由第3方公正單位鑑定。（翁震州辦公室提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年4月17日
新北市定古蹟新莊慈祐宮疑因鄰近公辦都更案導致建物受損，牆面多處龜裂。新北市財政局17日表示，廟宇後方也有建案，尚無法確認為公辦都更所致，將由第3方公正單位鑑定。（翁震州辦公室提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北17日電）新北市定古蹟新莊慈祐宮陳情牆壁現裂痕，議員翁震州質疑可能是鄰近公辦都更損鄰。新北市財政局今天說，廟方後也有建案，尚無法確認為公辦都更所致，將由第三方公正單位鑑定。

新莊慈祐宮去年底陳情地板、牆壁出現裂痕，民主進步黨新北市議員翁震州今天在臉書（Facebook）發文表示，新莊廟街公辦都更案位處易塌陷的砂質地層，地質條件脆弱，針對慈祐宮疑似鄰損，他要求市府相關單位儘速協助責任釐清，若為都更廠商責任，市府應立即監督廠商全面負擔修負責任，並要落實周邊地質與建物的監測作業。

新北市財政局表示，慈祐宮陳情地板、牆壁裂痕，文化局於113年10月辦理會勘，有立即危險的裂痕，經慈祐宮提搶修計畫並經文化局審核後，於113年12月由古蹟匠師完成修繕，其餘無立即危險部分俟主體工程完成再行修繕。

財政局長陳榮貴接受媒體電訪時說，廟方後面也有建案施工，尚無法確認就是都更案所致，要請專業技師評估，慈祐宮已要求待主體工程完成後再找第三方公正單位鑑定。

新北市文化局以訊息說明，新莊慈祐宮疑似因鄰近新建工程出現多處裂縫有加大情形，已數次邀請文資審議委員現勘，要求開發單位落實監測並明確記錄裂縫變化狀況，每月提送監測報告及說明至文化局及慈祐宮，讓廟方充分了解變化狀況。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於是否為鄰損案件，文化局說，須回歸工務局相關規定，廟方預計下挖工程告一段段落，將進行鄰損鑑定，文化局會協助後續修復部分。

新北市工務局表示，此案為財政局公辦都更案件，雙方前協調待地下層開挖完成後，由慈祐宮依損鄰程序擇定第三方公正單位辦理損壞鑑定，後續雙方依損壞鑑定報告書辦理修復、協調事宜。（編輯：林恕暉）1140417

#工務局
#民主進步黨
#文化局
#新北市
#新北市工務局
#財政局
#陳榮貴
#新北市文化局
#新莊慈祐宮
#翁震州
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：