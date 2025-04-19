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狗公園亂鬥 新北：有攻擊性犬隻未繫繩重罰飼主

2025/4/19 15:18
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）有邊境牧羊犬日前在新北市寵物公園不斷攻擊別的寵物，嚇得飼主趕緊抱起薩摩耶犬，仍遭緊咬不放。動保處今天表示，有攻擊性犬隻應繫繩、帶嘴套管控。將前往稽查後重罰飼主。

網友昨天深夜在網路社群Threads貼影片顯示，新北市永和區綠寶石寵物公園，1隻頸部白毛的黑色邊境牧羊犬，突然竄出攻擊另外1隻體毛全白、體型頗大的薩摩耶犬。

薩摩耶犬的主人發現後，趕緊抱起寵物，高舉過肩躲避，卻仍遭瘋狂攻擊，薩摩耶犬疑似遭咬，一度哀嚎。旁人試圖阻擋協助，仍無法制止攻擊。

過程中，1隻柯基犬也加入戰局，試圖攻擊追咬薩摩耶犬；柯基犬的飼主趕緊阻擋，直到疑是邊境牧羊犬的主人出現。

網友議論，紛紛指責穿咖啡色衣服，疑為邊境牧羊犬的飼主「真的很糟糕」；有網友反映，過去也曾遭此邊境牧羊犬攻擊，「怎麼有人可以把邊境犬養成這樣」。

有網友表示，之前曾在衝突中，將自己寵物抱起來，結果導致更多其他狗，想跳上來咬。旁邊的訓犬師告知，這樣行為會激化衝突，被抱著的狗瞬間無法反擊成為弱勢，下方的狗群反而產生更興奮的狩獵慾望。

有飼主說，很多人不撿狗大便，有很多人放任狗，自顧自滑手機，或根本不瞭解狗適不適合社交，狗公園有時候變成是「大亂鬥競技場」，故不再去狗公園。

新北市動物保護防疫處長楊淑方下午接受中央社記者電訪表示，將派員稽查，也歡迎民眾檢舉。若尋獲飼主，其未善盡管控寵物責任，未繫鏈繩已違反新北市動物保護自治條例規定，將處新台幣3000元以上，1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。

楊淑方說，依影片判斷，肇事邊境牧羊犬有攻擊行為，將判定為攻擊性犬隻，未來外出皆須使用短繫繩及嘴套管控，違者可加重處罰新台幣3萬以上，15萬元以下罰鍰。

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楊淑方說，許多犬隻攻擊前都有徵兆，飼主應事前預防與避免。尤其，最重要的是毛寶貝要節育，否則，公狗容易追逐發情母犬。

另外，綠寶石運動園區寵物公園是市府高灘處管理，她說，雖有相關告示，但似乎效果不大，動保處將派人現場宣導，也請訓犬師指導，避免寵物因地域性相互攻擊。（編輯：方沛清）1140419

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