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屏東勝利星村春日花海派對 免費全家福拍立得夯

2025/4/20 18:36（4/20 19:46 更新）
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屏東縣政府文化處表示，勝利星村「舊好勝市集」四季打造不同主題活動，「春日童樂x花海派對」20日熱鬧登場，縣長周春米（後中）出席活動，與大小朋友共度歡樂春天派對。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月20日
屏東縣政府文化處表示，勝利星村「舊好勝市集」四季打造不同主題活動，「春日童樂x花海派對」20日熱鬧登場，縣長周春米（後中）出席活動，與大小朋友共度歡樂春天派對。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月20日
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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東縣勝利星村舊好勝市集四季打造不同主題活動，「春日童樂x花海派對」今天登場，打造花海限定攝影棚，全家福拍立得免費拍，吸引人潮，屏東縣長周春米也到場同樂。

屏東縣政府指出，「春日童樂x花海派對」集結40家美食、童玩、植栽花藝品牌外，現場布置夢幻花海限定攝影棚，吸睛花景超好拍，不少家長拿手機幫孩子捕捉溫馨瞬間，活動提供全家福拍立得免費拍，吸引親子、好友拍照留念，留下回憶。

周春米下午出席活動，她與大小朋友共度歡樂春天派對，活動包含親子帶動跳、氣球雜耍、吸睛扯鈴，各式各樣充滿童趣的DIY手作體驗等，有活潑洋溢的「謝欣芷x愛唱歌」帶動跳演出，以及規劃系列與花朵相關體驗活動，讓大小朋友親手拓印專屬花朵帆布袋。

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屏東縣文化處表示，舊好勝市集四季打造不同主題活動，分別是春季親子花海派對，接著7月盛夏「嗨啤市集」，邀請屏東在地酒吧攜手共襄盛舉，以沁涼啤酒搭配韓式炸雞，打造消暑暢快夏夜。

另外，9月還有滿滿回憶的「民歌演唱會」；冬末準備迎接新年，勝利星村年貨大街也將再度回歸，還有名店好手雲集的屏東餃子王競賽，炒熱年節氣氛。（編輯：戴光育）1140420

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