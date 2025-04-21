屏東YouBike2.0E強制投保才可租借 7/1新制上路

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）屏東公共自行車YouBike啟用至今，累積超過300萬騎乘人次，為維護騎乘安全，今年7月1日起，必須強制投保公共自行車傷害險才可租借YouBike 2.0E（電動輔助自行車）。

屏東縣政府今天透過新聞稿表示，屏東公共自行車YouBike自民國112年2月啟用至今，目前累積站點數達138站，累積超過300萬騎乘人次，今年將加碼投入1905輛自行車，含665輛電動輔助自行車，並持續增加站點及擴增服務區域。

縣府指出，其中YouBike 2.0E車輛有電力輔助，讓高齡者、長距離騎行需求者、騎乘上坡路段吃力者皆可輕鬆爬坡、舒適騎乘。為確保使用者騎乘安全及權益，將自今年7月1日實施新制度，未投保「公共自行車傷害險」者將無法於屏東租借YouBike 2.0E。

縣府提醒，民眾租借公共自行車前，可先透過微笑單車官方網站或App登入YouBike會員後，登錄或再次確認保險資料是否正確，即可免費投保公共自行車傷害險。完成加保後，於全台YouBike服務的縣市騎乘YouBike公共自行車皆能享有騎乘保障（票卡實際使用者與被保險人必須為同一人）。

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縣府交通旅遊處強調，騎乘者在租借公共自行車期間遭受意外傷害事故，造成身體傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件，向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額為新台幣100萬元（未滿15歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。

另外，縣府呼籲民眾在租借YouBike時，應先完成確認前後煞車、胎壓、車鈴、車燈、調整座墊高度等騎乘安全檢查。（編輯：張雅淨）1140421