加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮卓溪黑熊再度掠食家犬作勢攻擊人 中槍後死亡
首頁 / 地方

馬公高中姐妹檔校友 捐250萬元回饋母校

2025/4/22 14:15（4/22 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立馬公高中張彩鳳及張麗娟2位姐妹畢業校友，感念母校栽培，奉獻一已之力合捐250萬元，給學校充實教學設備與獎助學金，校長石仲哲（左）22日在邀請張麗娟返校時致贈感謝狀與學校紀念小物。（馬公高中提供）中央社 114年4月22日
國立馬公高中張彩鳳及張麗娟2位姐妹畢業校友，感念母校栽培，奉獻一已之力合捐250萬元，給學校充實教學設備與獎助學金，校長石仲哲（左）22日在邀請張麗娟返校時致贈感謝狀與學校紀念小物。（馬公高中提供）中央社 114年4月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣22日電）國立馬公高中張彩鳳及張麗娟2位姐妹畢業校友，事業經營有成，合捐250萬元，提供學校充實教學設備與成立「張文專先生獎助學金」，以感念母校栽培，並鼓勵學子努力向學。

馬公高中校長石仲哲表示，張彩鳳及張麗娟2位畢業校友合捐的250萬元，用途包括學校崇正堂舞台整修工程與購置打擊樂器教學訓練各100萬元，其餘50萬元作為清寒優秀學子獎助學金，配合今年創校82週年捐贈。

校方今天致贈感謝狀與學校紀念小物，感謝張家姐妹校友對母校的支持，由張麗娟偕家人一同領取。

google news透過 Google News追蹤中央社

畢業近半世紀的張麗娟表示，感念師長們的諄諄教誨，母校給予的滋養，讓她們姐妹在人生道路上順遂平安、事業有成，為承續父親生前樂善好施、慷慨助人精神，除聯合捐贈校務發展等經費外，也宣布自今年起以父親名義設立「張文專先生獎助學金」，鼓勵馬公高中學子努力向學。

馬公高中表示，張彩鳳及張麗娟分別畢業於馬公高中普通科12屆50級和22屆60級，2人畢業後事業經營有成，張彩鳳目前隨子女旅居國外。（編輯：吳素柔）1140422

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：