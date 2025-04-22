台南第3家五星級旅館揭牌 黃偉哲盼助觀光

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）位於台南市北區的禧榕軒大飯店，通過交通部觀光署「星級旅館評鑑」，成為台南第3家五星級旅館，台南市長黃偉哲今天出席揭牌儀式，盼業者持續提升品質，助益觀光發展。

黃偉哲致詞表示，前幾年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多觀光旅宿業者裹足不前，禧榕軒大飯店毅然投入重新改裝，站穩腳步之後，接著申請五星級旅館評鑑，足見業者經營用心及魄力，並精益求精提升服務品質。

黃偉哲指出，飯店自2022年開幕以來，住宿率一直相當好，可見深受旅客肯定，也足證台南觀光業發展興盛，期盼業者以獲得五星肯定作為榮耀起點，持續提升優質服務及設備，助益台南觀光。

依據交通部觀光署資料，目前台南市五星級旅館，除了禧榕軒大飯店，還有台南大員皇冠假日酒店及台南遠東香格里拉飯店。

禧榕軒大飯店董事長張培盛表示，去年積極準備交通部觀光署星級旅館認證，準備過程中不斷提升原有服務品質，今年3月通過「星級旅館評鑑」五星級旅館認證，成為目前台南市第3家五星級旅館。

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台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，交通部觀光署為有效管理觀光旅館業，同時提供旅客訂房重要參考依據，辦理星級旅館評鑑，「五星級飯店」要件為提供頂級住宿、餐宴及會議與休閒設施，精緻貼心的服務，與優良的清潔、安全、衛生環境，同時須有公共安全檢查申報紀錄等。

台南市觀旅局指出，通過觀光署嚴格評鑑後，核發星級旅館評鑑標識，效期為3年，禧榕軒大飯店通過評鑑獲得五星級旅館認證，為賞遊台南旅客提供更好服務選擇，助益觀光發展。（編輯：吳素柔）1140422