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清明節後金鑽鳳梨口感佳 嘉縣民雄農會推薦品嚐

2025/4/22 15:51（4/22 16:16 更新）
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嘉義縣民雄鄉農會22日舉辦記者會，行銷在地優質「金鑽鳳梨」，縣長翁章梁（白衣者）更現場烹煮鳳梨炒飯，在婆婆媽媽指點下炒出一盤「金饌銷魂飯」。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
嘉義縣民雄鄉農會22日舉辦記者會，行銷在地優質「金鑽鳳梨」，縣長翁章梁（白衣者）更現場烹煮鳳梨炒飯，在婆婆媽媽指點下炒出一盤「金饌銷魂飯」。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉縣民雄農會今天行銷「金鑽鳳梨」邀縣長翁章梁做鳳梨炒飯，經婆婆、媽媽指點炒出一盤「金饌銷魂飯」，吃到的人都說讚；農會指出，清明節後氣溫回暖是鳳梨最好吃的時候。

民雄鄉農會今天上午於打貓果菜生產合作社舉辦「2025民雄鳳梨推廣暨樂活農村健走活動記者會」，民進黨立委陳冠廷、農糧署南區分署副分署長鍾孟佳、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜皆出席；翁章梁還與在地的婆婆、媽媽一起用鳳梨炒飯，頓時果香、飯香交織，讓人飢腸轆轆。

農會並現場展示多種鳳梨創意美食，充滿色香味的創意料理輪番上場，除金饌銷魂飯、還有果香翡翠玉露、彩虹搖滾沙律、可頌黃金堡、繽紛派對雄禾即飲醋、旺來鮮果同樂會，道道美饌都是繽紛好滋味。

翁章梁接受媒體聯訪表示，民雄鄉的鳳梨以品質優良、口感細緻著稱，尤其在清明節後進入最佳採收期，酸甜比例適中、果香濃郁，不僅是消暑佳品，更是農民一年辛勤耕耘的結晶。

翁章梁指出，縣政持續推動「農業六級化」政策，透過活動整合農產行銷、觀光推廣與食農教育，打造具有地方識別度的農業品牌，提升在地產值與年輕人返鄉意願。

民雄鄉農會總幹事陳加茂表示，民雄特殊的紅色微酸性土壤及微坡地形具排水好、日照足的環境優勢，栽種出來的鳳梨纖維細軟、香甜多汁，風味迷人，不只鮮食，還能入菜或飲品都非常適合。

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此外，切下來的鳳梨冠芽也能變身家中的綠色植栽，美化居家環境，多元的應用價值讓生活更美麗。

陳加茂說，5月4日上午將舉辦「樂活農村健走鳳梨文化園區活動」，深度體驗鳳梨產業，歡迎大家來參加。（編輯：龍柏安）1140422

#翁章梁
#民進黨
#農糧署
嘉義縣民雄鄉農會22日在打貓果菜生產合作社舉辦「2025民雄鳳梨推廣暨樂活農村健走活動記者會」，嘉義縣長翁章梁（中）、民進黨立委陳冠廷（左2）等人到場協助行銷在地優質鳳梨。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
嘉義縣民雄鄉農會22日在打貓果菜生產合作社舉辦「2025民雄鳳梨推廣暨樂活農村健走活動記者會」，嘉義縣長翁章梁（中）、民進黨立委陳冠廷（左2）等人到場協助行銷在地優質鳳梨。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
嘉義縣民雄鄉農會22日在打貓果菜生產合作社舉辦民雄鳳梨推廣暨樂活農村健走活動記者會，安排「從產地到餐桌─百變鳳梨美饌秀」，端出色香味俱全的鳳梨創意料理。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
嘉義縣民雄鄉農會22日在打貓果菜生產合作社舉辦民雄鳳梨推廣暨樂活農村健走活動記者會，安排「從產地到餐桌─百變鳳梨美饌秀」，端出色香味俱全的鳳梨創意料理。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日
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