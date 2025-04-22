清明節後金鑽鳳梨口感佳 嘉縣民雄農會推薦品嚐

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉縣民雄農會今天行銷「金鑽鳳梨」邀縣長翁章梁做鳳梨炒飯，經婆婆、媽媽指點炒出一盤「金饌銷魂飯」，吃到的人都說讚；農會指出，清明節後氣溫回暖是鳳梨最好吃的時候。

民雄鄉農會今天上午於打貓果菜生產合作社舉辦「2025民雄鳳梨推廣暨樂活農村健走活動記者會」，民進黨立委陳冠廷、農糧署南區分署副分署長鍾孟佳、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜皆出席；翁章梁還與在地的婆婆、媽媽一起用鳳梨炒飯，頓時果香、飯香交織，讓人飢腸轆轆。

農會並現場展示多種鳳梨創意美食，充滿色香味的創意料理輪番上場，除金饌銷魂飯、還有果香翡翠玉露、彩虹搖滾沙律、可頌黃金堡、繽紛派對雄禾即飲醋、旺來鮮果同樂會，道道美饌都是繽紛好滋味。

翁章梁接受媒體聯訪表示，民雄鄉的鳳梨以品質優良、口感細緻著稱，尤其在清明節後進入最佳採收期，酸甜比例適中、果香濃郁，不僅是消暑佳品，更是農民一年辛勤耕耘的結晶。

翁章梁指出，縣政持續推動「農業六級化」政策，透過活動整合農產行銷、觀光推廣與食農教育，打造具有地方識別度的農業品牌，提升在地產值與年輕人返鄉意願。

民雄鄉農會總幹事陳加茂表示，民雄特殊的紅色微酸性土壤及微坡地形具排水好、日照足的環境優勢，栽種出來的鳳梨纖維細軟、香甜多汁，風味迷人，不只鮮食，還能入菜或飲品都非常適合。

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此外，切下來的鳳梨冠芽也能變身家中的綠色植栽，美化居家環境，多元的應用價值讓生活更美麗。

陳加茂說，5月4日上午將舉辦「樂活農村健走鳳梨文化園區活動」，深度體驗鳳梨產業，歡迎大家來參加。（編輯：龍柏安）1140422

嘉義縣民雄鄉農會22日在打貓果菜生產合作社舉辦「2025民雄鳳梨推廣暨樂活農村健走活動記者會」，嘉義縣長翁章梁（中）、民進黨立委陳冠廷（左2）等人到場協助行銷在地優質鳳梨。中央社記者蔡智明攝 114年4月22日