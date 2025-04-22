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基隆明德一路、光明路 5/1起加強交通執法

2025/4/22 19:00（4/22 19:21 更新）
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基隆市警察局交通隊5月1日起將執行「路暢2號專案」，選定七堵區明德一路（圖）、光明路，於每日上午8時至晚間8時針對併排停車、岔路口違停與行人違規加強舉發。中央社記者王朝鈺攝 114年4月22日
基隆市警察局交通隊5月1日起將執行「路暢2號專案」，選定七堵區明德一路（圖）、光明路，於每日上午8時至晚間8時針對併排停車、岔路口違停與行人違規加強舉發。中央社記者王朝鈺攝 114年4月22日
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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市警察局將從5月1日執行「路暢2號專案」，選定七堵區明德一路、光明路，針對併排停車、岔路口違停與行人違規加強舉發，盼營造更順暢交通環境。

市警局交通隊長楊永泰指出，首波在仁愛區執行「路暢1號專案」後成效顯著，從4月1日起執行至4月20日，已取締違規停車470件、行人違規126件，行車動線較過往更加順暢，獲得民眾正面迴響。

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楊永泰表示，七堵區位於基隆市西南側，是重要的交通節點與生活圈，明德一路、光明路因鄰近七堵火車站、南興市場、七堵國小、明德國中、基隆商工等學校，平日交通流量大，違規停車時常造成車道受阻，影響通行效率，衍生民眾抱怨。

楊永泰指出，「路暢2號專案」執法範圍擇定七堵區明德一路、光明路一帶違停熱點，5月1日起每日上午8時至晚間8時，將規劃警力執勤，透過員警騎乘機車來回梭巡，針對併排停車、岔路口違停與行人違規等勸導與舉發，呼籲用路人遵守交通規則，切勿違規停車或任意穿越馬路。（編輯：方沛清）1140422

楊永泰
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