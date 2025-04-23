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賴總統追思方濟各 外交部全力爭取親赴教宗喪禮
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馬公城隍廟贈反光背心 澎警執勤添利器

2025/4/23 11:36
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（中央社澎湖縣23日電）馬公城隍廟今天捐贈500件警用交通反光背心給澎湖縣警局，尤其城隍廟境主「靈應侯」環島出巡遶境祈安大典、花火節將陸續登場，希望確保員警執行交管勤務的安全。

城隍廟捐贈500件警用交通反光背心，今天在澎湖縣警局舉行，城隍廟董事長顏嘉弘代表捐贈，警察局長林温柔回贈感謝狀與紀念品，澎湖議會議長陳毓仁到場見證。

顏嘉弘表示，長達3個月的2025澎湖國際海上花火節及遶境等大型活動將陸續登場，都需仰賴警方交通安全維護，尤其花火節晚間施放，更需加強夜間執勤安全，在城隍廟董事會支持下，率先捐贈500件交通反光背心給警局，提供給警局所轄分局各外勤單位服勤之用。

陳毓仁也應允，未來持續支持，讓每位員警都有1件，提供執勤上的保障。

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林温柔感謝城隍廟全體董監事對警察工作的協助與支持，將全力維護澎湖治安、交通秩序，提供民眾最優質的生活與旅遊環境，共同營造幸福菊島的願景。

澎湖縣警局表示，城隍廟捐贈的反光背心反光係數良好，加上材質比較通風，捐贈儀式後，將帶回給各外勤的分駐、派出所員警服勤使用。（編輯：吳素柔）1140423

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