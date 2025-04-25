台北傳統市場節登場 東方小食與西式茶點分組比拚

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北傳統市場節登場，此屆各市場攤商東方小食與西式茶點為組別比拚，北市產發局表示，5月3日、4日公布得主，盼透過舉辦傳統市場節，讓逛市場成為市民親近城市的日常。

台北市產業發展局發布新聞資料指出，今天在北市公有環南市場辦理「2025台北傳統市場節」記者會，此屆以「點心運動會」為評比主題，並公布獲得第2屆「茄芷袋指標」認證參與攤商名單。

產發局表示，傳統市場是台北在地生活的重要場域，深植於民眾日常，「天下第一攤」邁入第18屆，為響應2025雙北世界壯年運動會，今年評比主題是「點心運動會」，組別分為東方小食組與西式茶點組。

產發局指出，東方小食組參賽攤商包含士東市場童家饅頭、南門市場德慶港點手工牛肉丸、環南市場凱文廚房推出蒜酥唐揚等；西式茶點組有水源市場索菲烤布蕾推出桂圓四季春塔、水源市場野果小點的夏橙柳香紅烏龍法式薄餅等應戰比拚。

此外，去年首屆舉辦由全民擔任評審「茄芷袋指標」已選出貼近民心的優質攤位，有超過百攤獲得指標認證，今年擴大辦理，近200攤報名，選出西寧市場味邨燒臘、新富市場馨都花苑、環南市場苑馥河粉專賣店等共101攤通過認證。

北市產發局長陳俊安透過新聞資料說，市府近年積極推動市場現代化與品牌經營，盼提升市場經濟並兼顧食品衛生與營運品質，不管是天下第一攤、茄芷袋指標，或各市場推出現金抽獎活動，就是希望把成果展現給市民。

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他表示，盼透過舉辦台北傳統市場節，帶領更多市民重新認識傳統市場的多樣風貌，讓逛市場成為親近城市的日常方式。

產發局指出，「2025台北傳統市場節」天下第一攤將於5月3日、4日在花博公園長廊廣場公布得主，當天推出限定「50元銅板購」、限量發行8折消費券等活動。（編輯：李錫璋）1140425