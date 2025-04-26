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高市辦大型犬游泳盃 冠軍犬獲1個月無限暢游獎

2025/4/26 17:04（4/26 17:36 更新）
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高雄市動保處26日舉辦「2025年大型犬的游泳盃」活動，由12組大型犬參賽，透過有趣的互動遊戲競賽增進飼主與寵物間的關係。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月26日
高雄市動保處26日舉辦「2025年大型犬的游泳盃」活動，由12組大型犬參賽，透過有趣的互動遊戲競賽增進飼主與寵物間的關係。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月26日
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高市動保處今天舉辦「2025年大型犬的游泳盃」活動，由12組大型犬參賽，經過激烈競賽，由波波奪冠，可獲得1個月無限暢游獎品。主人表示，因波波年紀大，常以游泳復健，獎品相當實用。

去年搭著巴黎奧運熱潮，高雄市動保處推出一系列「毛孩嗷運會」，透過精采的活動安排讓人寵同樂，並深化飼主責任。今天動保處再與「多野樂寵物旅館」合作推出「大型犬的游泳盃」活動，由12組大型犬參與比賽，爭奪冠軍頭銜。

開賽前，動保處邀專家講授包括狗狗救生衣穿戴操作、下水前暖身活動、水中安撫及引導、中場休息的觀察、再次入水觀察方式與引導、游泳結束後的腿部肌肉放鬆按摩等知識，希望參賽狗的主人可以時常帶狗狗運動培養默契。

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暖身結束後，選手依序開跑，經過激烈競賽，由波波奪冠，可獲得1個月無限暢游獎品。波波的主人表示，因為狗狗年紀大，時常以游泳作為復健，能夠無限暢游1個月對波波來說無疑是最實用的夏季禮物。

動保處會後新聞稿表示，透過有趣的寵物活動，除了可增進飼主與寵物間的關係，活動同時也推出講座，可幫助飼主正確處理飼養過程中遇到的各種難題，以及了解應負起的相對責任。（編輯：陳政偉）1140426

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