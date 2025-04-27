台南大北門區社福大樓動土 提供幼托一條龍服務

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府規劃於學甲區新建大北門區社會福利綜合大樓今天動土，預計設置公設民營托嬰中心、婦女中心、親子悠遊館等單位，提供「幼托一條龍」服務，明年將完工啟用。

台南市長黃偉哲今天出席動土儀式致詞表示，社福綜合大樓將為大北門地區提供多項社會福利服務，包括親子悠遊館、日間照顧中心等，期盼如期如質完工，為大北門地區民眾提供更完善、更優質社會福利服務。

台南市政府社會局提供資料指出，大北門區社會福利綜合大樓將規劃設置公設民營托嬰中心、婦女中心、親子悠遊館及社會福利服務中心，布建「幼托一條龍」福利措施，專為服務大北門區脆弱家庭而設。

社會局指出，大樓基地緊鄰學甲區市立幼兒園，未來家長可在托育、親子活動與婦女課程間靈活接送與使用，形成完善家庭支持網絡，期盼透過此中心設立，有效縮短城鄉資源落差，提升大北門地區生活品質。

社會局指出，大北門區社會福利綜合大樓由社會局向衛福部爭取前瞻計畫補助逾新台幣3000萬元，加上市府自籌約5000萬元，規劃興建3層樓建物，1樓設置公設民營托嬰中心及婦女中心，提供受托兒童獲得充分發展學習活動及遊戲，預計收托36名未滿2歲嬰幼兒日間托育服務。

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社會局指出，2樓設置親子悠遊館，供0至4歲幼兒及家長共學、共遊活動空間，3樓設置社會福利服務中心，服務大北門區脆弱家庭。

社會局指出，台南市目前已有17處公共托育機構營運中，包含七股區等13處社區公共托育家園及4處公設民營托嬰中心，預計今年底將再增白河區、善化區及永康區等3處新公托，期待大北門區公托完工後，可再增加大北門區域之公共托育量能，支持更多育兒家庭。（編輯：黃名璽）1140427