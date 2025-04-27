高雄犬貓絕育活動巡迴偏鄉 林園場貓咪占比達7成

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市動物保護處今天到林園區舉行犬貓絕育三合一巡迴活動，總計完成354隻犬貓施打狂犬病疫苗、78隻植入晶片及寵物登記；另有54隻完成絕育手術，其中貓咪占約7成。

高雄市動物保護處持續在動物醫療資源缺乏地區舉辦犬貓絕育三合一巡迴活動，今天到林園區西溪、中芸、鳳芸里里民聯合活動中心辦理。

現場許多飼主提著寵物外出籠。為避免身手靈巧的貓咪逃脫，在前置作業時，獸醫師協助飼主將貓咪一隻隻裝進具保定用途袋中，準備麻醉及手術。

動保處統計，今天總計完成354隻犬貓施打狂犬病疫苗、78隻植入晶片及寵物登記；另外有54隻完成絕育手術，施術動物種類中貓咪占約7成。

農業局長姚志旺表示，隨著近年來居住型態及生活步調轉變，加上貓有定點排泄習性又較沒體味、個性通常相較獨立等因素，讓養貓人口大增，在辦理巡迴絕育場次時也可看見此現象。

動保處表示，近3年高雄市犬貓巡迴絕育場次中，從貓絕育數占總絕育數的比例變化來看，民國111年貓占比54%、112年貓占比66%、113年貓占比70%，可觀察發現飼養貓咪的人數確實越來越多。

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姚志旺提醒，現行法令規定，未替寵物絕育且未申報免絕育，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，查證屬實可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。犬貓也應施打晶片且辦理寵物登記，飼主應盡速完成相關事項。

動保處表示，為顧及偏遠地區民眾，安排絕育三合一場次地點兼顧山線、海線地區，5月將陸續前往杉林、永安及美濃區。針對居住在市區的飼主也有犬貓絕育補助，年滿18歲市民、每人申請上限2隻。（編輯：李淑華）1140427