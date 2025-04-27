台中洲際球場廁所優化開工 第一階段估7月中旬完成

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中洲際球場廁所優化工程已發包開工，中市府運動局長游志祥今天前往視察，要求施工期間注意導引措施及安全維護，目前先整修一、三壘外側既有廁所，預計今年7月中旬完成。

台中洲際棒球場是職棒中信兄弟棒球隊主場地，市府為進一步提升球迷觀賞賽事體驗，經體育署核定補助洲際棒球場內野下層廁所優化工程，在發包開工後，游志祥今天前往視察。

游志祥指出，除要求承包廠商落實工程分階段如期如質完成外，並須注意施工期間導引措施及安全維護，確保球迷觀賽服務品質；優化工程完工後，不僅男女廁間比例由原本1：3將超過1：6，同時也增設性別友善及無障礙廁間，提供更友善運動環境。

游志祥表示，此次計畫將性別友善及陽光廁所政策落實於洲際棒球場內，同時融入優質便利、性別平權、長者使用及無障礙空間等元素，無障礙廁所也將增加至4間，並再新增2間性別友善廁所，全面提升洲際棒球場整體服務功能。

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運動局說明，與營運廠商及中信兄弟球團充分討論後，已確認施工期間廁間導引動線規劃及配套措施，現場將安排工作人員，並設置指引牌面引導球迷可至內野上層及外野下層廁所使用，施工階段仍可提供男廁廁間62間及女廁廁間110間充裕服務量能。

運動局指出，這次施工第一階段先行整修一、三壘外側既有廁所部分，預計於今年7月中旬完成，屆時即可呈現耳目一新廁間環境並開放球迷使用，後續再緊接著辦理一、三壘內側既有廁所整建及新建廁所部分；施工期間將開放球場內野上層廁所及外野廁所同時投入服務，也請進場球迷依照工作人員指示分流使用，未來整體優化工程完工後，將提供給球迷更舒適優質觀賽環境。（編輯：陳仁華）1140427