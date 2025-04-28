騎樓整平施工引罷團質疑 基市：不需停止營業

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市府今天起在罷免國民黨立委林沛祥民團總部仁三路段施作騎樓整平，領銜人陳青逸質疑市府在罷免衝刺階段強行施工，是整平道路還是整誰。市府表示，不會強制店家關門，也不需要停止營業。

陳青逸表示，基隆市政府沒有依法定程序，召開騎樓整平說明會，從來沒有取得屋主同意，突然臨時起意才來工程，屋主與總部抗議後，市府才補貼公告，仍堅持今天進行工程。

陳青逸說，市府磁磚敲擊工程、長期封鎖總部左右騎樓通道，仁三路單號排1號至23號騎樓路面原本就平整，雙號排則高低落差大，為何單號排有施工急迫性，是整平道路還是整誰。

陳青逸說，基隆市長謝國樑不顧市民反對，執意在連署罷免林沛祥5月衝刺階段強行施工。謝國樑自以為「無敵星星」就可以路見不平，拔刀相助林沛祥嗎。連署站將盡力配合民眾連署需求，但安全第一，迫不得已的時候將被迫關閉。

市府工務處養護工程科代理科長許淑聖表示，這次施作仁三路至愛五路路段騎樓整平工程，雙側總長約468公尺，此路段市府去年已規劃完成，今年2月、3月發包，從規劃設計階段開始已辦理4次說明會。

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許淑聖說，因單號側同意戶數較少，市府可盡快施工完成，開放市民通行，而罷免團體總部的屋主並未同意施作，這次並未施工，預計今天開始施工，5月7日前完工。

許淑聖表示，市府在施工前3天至7天會張貼公告通知住戶，施工期間也會鋪設木板方便民眾進出，市府不會強制店家關門，也不需要停止營業，單號側完工後，接著會施作雙號側。（編輯：方沛清）1140428