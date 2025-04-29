鼓勵參與公共事務 屏縣府推補助大專社團最高2萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）為鼓勵青年參與公共事務、累積職場技能，屏東縣政府補助縣內大專院校具有公共參與及促進多元發展的社團，可申請大專社團補助，最高新台幣2萬元。

「夢想發送 大專社團補助」起飛記者會今天舉行，由屏東縣長周春米及與大專青年一同投擲紙飛機，象徵青年夢想透過培力，開始起飛。

周春米會中指出，青年創意無限，持續建構青年支持系統陪伴勇敢追夢。今年推出3項青年新政，包含日前已經發布的針對創業青年推出「青創屏實利青創貸款利息補貼」計畫，而對就業青年提出「屏青實習超有薪青年實習平台」。

周春米說，屏東有5所公私立大專院校，社團及自治團體活躍度非常高，因此針對大專社團及學生自治團體推出最高2萬元「屏東大專社團補助」，協助大專青年將社團活動及學生自治經驗轉化為職場競爭力，盼透過縣府資源全方位培育青年勇敢追夢。

透過 Google News 追蹤中央社

勞動暨青年發展處說明，想要申請大專社團補助的青年需參與培力課程及大專社團博覽會。將於6至7月辦理2場次培訓工作坊，邀請眾多業師針對職場能力進行培育，協助青年強化跨域溝通、專案管理、創意思考等職場關鍵技能；8月舉辦大專社團博覽會，邀請大專校院優秀社團與青年創業品牌，共同展現屏東青年創意與行動力。

勞青處提及，縣內大專校院核准設立學生社團及學生會等自治組織，辦理公開競技、公共展演、體驗學習、議題倡導等類型活動，皆可自行或透過學校提出補助申請，每案最高可補助2萬元，受理至10月31日止，採先到先審。（編輯：龍柏安）1140429