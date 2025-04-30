嘉義縣公園再增一處 新港兒童遊戲場開心啟用

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）中央補助興建嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，縣長翁章梁說，公園是基礎建設，每個鄉鎮市都要設置；建設處指出，近年已完成20座特色公園，還有4座規劃中。

嘉民行政園區兒童遊戲場今天舉行啟用典禮，翁章梁與新港各界人士都出席剪綵。園區內設置溜滑梯、沙坑、鞦韆及遮陽網等多樣設施，是共融式兒童遊戲場。

翁章梁致詞說，在中央前瞻經費補助下，近年嘉義縣負債從新台幣160多億元還到剩80多億元；財政狀況改善後，他在一直在縣內18個鄉鎮市尋找合適地點蓋公園，而且是蓋適合小朋友遊玩的公園，大人帶孩子去玩，大人也能互動認識，讓地方關係更好、更密切。

翁章梁說，嘉義縣早期缺乏完整規畫，導致公園用地取得困難，從前很多地方把公墓遷移後改成公園，但常因地處偏遠，沒什麼人要去；像他的故鄉義竹鄉，在鬧區找不到合適公園用地，最後只好在義竹國小蓋公園讓學校與社區共用。

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建設處表示，翁章梁上任後，已在全縣興建20座特色公園，其中2座蓋在校園中，1座是大埔國中小學，另1座是義竹國小，還有4座規劃中，將建在鹿草、六腳、番路與布袋。

新港鄉長葉孟龍指出，嘉民行政園區兒童遊戲場建置經費490萬元，分別由國土管理署補助315萬元、嘉義縣府補助60萬元，新港鄉公所自籌115萬元完成建置；遊戲場緊鄰網球場、籃球場及寵物公園，提供不同年齡層孩童及毛小孩，共享友善且具包容性休閒活動空間。（編輯：陳仁華）1140430