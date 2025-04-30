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議員批宣傳品入校園 羅廷瑋：勿太多政治遐想

2025/4/30 19:38（4/30 20:36 更新）
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民進黨台中市議員陳雅惠（圖）30日在議會質詢指出，有學校協助發放由國民黨立委羅廷瑋辦公室主辦的「馬戲同樂會」宣傳品，涉違行政中立。羅廷瑋接受媒體採訪指出，他是現任立委，每年都舉辦親子活動，不要有太多政治遐想。中央社記者趙麗妍攝 114年4月30日
民進黨台中市議員陳雅惠（圖）30日在議會質詢指出，有學校協助發放由國民黨立委羅廷瑋辦公室主辦的「馬戲同樂會」宣傳品，涉違行政中立。羅廷瑋接受媒體採訪指出，他是現任立委，每年都舉辦親子活動，不要有太多政治遐想。中央社記者趙麗妍攝 114年4月30日
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市議員陳雅惠今天說，有學校在聯絡簿張貼立委羅廷瑋活動訊息，涉違行政中立。台中市教育局指出，將調查釐清是否有疏失或違規。羅廷瑋表示，不要有太多政治遐想。

民進黨台中市議員陳雅惠今天在議會質詢指出，有學校協助發放由國民黨立委羅廷瑋辦公室主辦的「馬戲同樂會」宣傳品，訊息貼紙製作有「雙版本」，校內版本隱去羅廷瑋的姓名與肖像，對外版本有大幅標示姓名與肖像，涉違行政中立，教育局應該要守住教育最後一道防線。

台中市教育局長蔣偉民答詢表示，教育局非活動的主辦或協辦單位，局內未核發相關公文，將調查宣傳品如何流入學校，並檢討學校在行政程序上是否有疏失或違規。

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校方告訴中央社記者，相關貼紙放在牛皮紙袋中，上週有人放到校內警衛室，警衛拿到辦公室後，有老師發現這是活動訊息，想提供家長參考才張貼聯絡簿，日後會更詳細審酌活動訊息。

羅廷瑋接受媒體採訪指出，舉行親子活動宣傳不分藍綠，全國都有前例，已行之有年，其他縣市的綠營政治人物也會直接寫上名字。他是現任立委，每年都舉辦親子活動，不要有太多政治遐想。（編輯：戴光育、蕭博文）1140430

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