嘉縣漁業智慧養殖成效佳 吸引菲律賓業者觀摩學習

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉義縣近年發展漁業智慧養殖有成，透過智慧養殖設備穩定水質、精確投餌，降低風險與災損，提升水產品育成率，吸引菲律賓農業部官員與業者參訪觀摩，要將嘉義發展模式導入菲律賓。

嘉義縣農業處漁業科長張建成今天告訴中央社記者，菲律賓農業部官員、大學教授、養殖協會等人，昨天到嘉義縣參訪，智慧漁業示範漁場「台灣寶蝦養殖場」執行長陳泓碩經驗分享，儀興科技公司總經理施如錚介紹智慧養殖設備。

張建成說，透過專業的介紹，讓來訪者深入認識嘉義縣智漁的發展現況，也深化彼此的交流；菲律賓的訪客特別羨慕及想學習嘉義的產官學合作模式，要將智慧漁業科技應用導入菲律賓，

張建成指出，從108年起嘉義縣開始推動智慧養殖設備補助，至今已超過250名漁民導入智慧養殖設備，並且設置了5處智慧漁業標竿示範場域。包括「台灣寶蝦養殖場」、「蝦愛鮮養殖場」、「昕鮮漁場」、「祖孫蝦養殖場」及「東石鄉水產養殖第六產銷班」等場域。

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同時，縣府為避免漁民在轉型智慧養殖過程中，單打獨鬥或走冤枉路，導入專家帶路機制，嘉義大學參與合作組成專家團隊，至漁場檢診給予深化輔導及陪伴，並提供諮詢服務及生產決策，透過專家帶路下讓科技漁業技術穩健落地。

張建成舉「台灣蝦寶養殖場」為例，實施智慧養殖後，本場每月每公頃電費減少約新台幣5000元，黃金鯧的育成率從原本6、7成提高至9成以上，除了節能、提升水產品育成率，亦有穩定水質、精確投餌、降低風險與災損的效益，實現養殖效益最大化。（編輯：張銘坤）1140502