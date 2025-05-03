中山醫大暨附醫攜手資誠 打造跨領域整合平台
2025/5/3 16:22（5/3 16:46 更新）
（中央社記者趙麗妍台中3日電）中山醫學大學暨附設醫院攜手資誠聯合會計師事務所，整合臨床與產學能量，成立「中台灣生醫創育深耕平台」，打造結合臨床實證、創新技術與資本媒合跨域生態體系。
中山醫大今天舉辦「健康台灣：中台灣生醫創育深耕平台啟動論壇」，聚焦生醫創新技術、臨床應用與資本媒合等核心議題，衛生福利部次長林靜儀、科技發展組技監劉明勳，中山醫大校長黃建寧與中山醫大附設醫院總院長蔡明哲等與會。
根據中山醫大發布新聞稿，「中台灣生醫創育深耕平台」提供技術轉譯與產學合作、臨床試驗與法規輔導及財務與募資支援。中山醫大主責學術整合與創業輔導，中山附醫提供臨床驗證與醫療評估，資誠負責財務規劃與資本媒合。
林靜儀表示，政府支持醫療與創新資源區域整合，樂見公私協力與多元專業，深化健康韌性、強化中部醫療量能。
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黃建寧說，透過平台串接中部醫療能量，結合中山醫大推動「高齡產業新創加速器」，從研究出發、串接臨床與資本合作機制，推動健康產業創新發展。
蔡明哲說，附醫將開放臨床場域與試驗資源，結合專科醫療團隊與法規輔導，協助新創團隊從構想到落地，實現技術應用、改善照護品質。（編輯：李明宗）1140503
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