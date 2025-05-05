高雄蓮池潭「天空之城」樹景 倒數一週劃句點

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄蓮池潭春秋閣北側一株榕樹因樹根盤據護岸，被網友發覺有如動畫「天空之城」場景，但樹根外露景致隨著5月12日配合市府工程進行將被遮掩，形成「期間限定」的奇特樹景。

為改善蓮池潭環潭交通安全，解決蓮池潭人行步道障礙物與斷點，高雄市政府觀光局爭取經費推動「蓮池潭風景區環境營造工程」，將於5月12日針對木棧道進行拓寬整建。除已邀專家學者勘查，也聽取地方意見。

觀光局今天透過新聞稿指出，「天空之城樹」壯觀的盤根外露景象，因考量民眾通行安全與蓮池潭春秋閣結構安全，將以保護樹木根系之工法施作；因此盤根錯節的榕樹樹根的特殊場景將不復見，民眾可把握時間留影。

觀光局說明，此次工程著重改善春秋閣北側原有老舊、寬度不足的木棧道，採用「填土培厚」工法，不僅提升步行安全與舒適性，也能有效保護春秋閣歷史建築免於施工干擾。

整體整建工程預計將於今年9月完工，未來將打造更完整友善的湖畔步道系統，提供不同年齡層遊客無障礙的觀光體驗。除硬體升級，觀光局也將延續營造生態緩坡，增建水岸座階等，打造自然和諧的休憩景點。

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此外，作為蓮池潭知名地標景點的龍虎塔，歷經整修後已於4月13日重新開放。位於蓮池潭意象廣場的舊蓮池潭旅客服務中心也於日前完成招商，預計今年暑假正式營運，將引進文創品牌與輕食飲品業者等進駐。

觀光局長高閔琳表示，蓮池潭為高雄知名景區，近年市府不斷投入資源進行環境改造，讓行人步道、自行車動線與整體休憩環境更通透、親水、友善，也透過燈光營造，讓夜晚的蓮池潭更具魅力。（編輯：黃名璽）1140505