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中醫大附醫守護原鄉 攜手公益夥伴共植夢想

2025/5/7 12:00
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）中國醫藥大學附設醫院今天舉行「守護原鄉共植夢想」活動，邀原鄉居民設攤展售農產品及手工藝品；院長周德陽表示，守護偏鄉是醫院的重點任務，期待更多夥伴投入關心弱勢。

中國醫藥大學附設醫院上午在立夫醫療大樓前舉行「守護原鄉共植夢想」活動，邀請原鄉合作夥伴設置愛心攤位，分享經濟培力的實踐經驗。中醫大附醫院長周德陽及副院長楊麗慧等人幫忙叫賣，吸引員工及民眾採購。

中醫大附醫說明，深耕南投縣信義鄉等原鄉近30年，提供整合性健康照護服務，成功消除「無醫村」的問題，並有效降低當地死亡率。

為拓展公益服務，中醫大附醫在當地展開獨老照顧、雙龍國小數位教室設立、部落日托中心運營、魚菜共生系統導入、防災減災訓練等，近期推行「部落廚房暨兒童營養衛教專案」，持續為原鄉注入溫暖與希望。

周德陽表示，守護偏鄉一直是醫院的重點任務，對信義鄉居民的長期守護就是最佳見證，期待能有更多夥伴投入，帶動關心弱勢的風氣。

楊麗慧也說，醫院協助部落居民實行循環生態生產，這些農產品不僅自用，還可透過愛心攤位、員工團購、綠色市集等通路銷售，促進環境友善與經濟自立。

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中醫大附醫公益夥伴長聖生技總經理黃文良、長佳智能總經理李友錚與民眾一同在原鄉守護牆上簽名響應，並發送台中市農業局提供的1000株苗木，期盼為原鄉的長遠發展種下夢想。

活動現場並展示原鄉發展的蔬果、蜂蜜等農產品，還有縫紉、竹編等原民手工藝，展現原鄉的獨特韌性與美學。（編輯：蕭博文）1140507

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周德陽
南投布蘭部落廚房大升級 助孩童獲衛生健康飲食
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