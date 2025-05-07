議員批穆斯林旅宿標章鬧雙包 北市府擬統整標準

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議員林亮君指市府認證穆斯林旅宿標章鬧雙包，觀傳局、商業處政策名稱相同但標準不同。北市觀傳局今天表示，將會討論是否統整標準，讓外界有參考依據。

民進黨台北市議員林亮君透過質詢資料指出，隨穆斯林旅客來台人數逐年攀升，台北市政府積極打造國際友善旅遊環境，如觀光傳播局近年持續推動穆斯林友善旅宿標章認證，輔導業者提升服務品質。

她說，觀傳局的穆斯林友善旅宿認證，與北市府產業發展局商業處推動的穆斯林友善旅宿政策鬧雙包，名稱相同卻標準不一。

林亮君表示，觀傳局和商業處在穆斯林友善旅宿認證雖同名，且網站都有公布友善店家名單，但內容不相同，且商業處認證門檻低，部分店家只提供基本友善措施，容易與觀傳局的專業認證混淆，恐誤導國際旅客。

她說，穆斯林友善認證涉及宗教與文化，北市府設置相關標準應更嚴謹，建議觀傳局統整標章並建立分級制度，且優先輔導初級業者提升至高標準認證。

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對此，北市觀傳局長余祥回應，觀傳局推動穆斯林友善旅館，是依專業的穆斯林認證單位訂定標準及設立相關制度，並對業者進行媒合跟輔導。

她說，未來會把穆斯林友善旅館相關認證的內容提供給商業處參考，並與商業處討論是否統整標準，讓民眾及旅客在參考標的時更有依據。（編輯：蕭博文）1140507