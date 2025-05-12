新北市30農漁會改選 侯友宜頒理監事當選證書

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市114年度農漁會理監事完成改選，新北市政府今天舉辦授證典禮，由市長侯友宜頒發當選證明書及賀匾，除祝賀順利當選，也勉勵新任農漁會繼續為農漁業及農漁民朋友打拚。

新北市政府農業局表示，新北市共有24區基層農會、1直轄市農會及5區漁會，30農漁會於日前完成理監事改選，改選選出理事304人，監事98人，聘任總幹事28人，總計430人。

市府今天舉辦授證典禮，由侯友宜為新任理監事及理事長、總幹事頒發當選證明書及賀匾，期許新任理監事帶領農會團隊持續為農漁民朋友服務。

侯友宜致詞表示，各農漁會表現優異也很會賺錢，在全國各基層農會綜合事業盈餘排序，新北每年有6至8家農會躋身全國前10名，另外也獲得農金獎、金推獎、菁業獎、綠色照顧等共132獎項。

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侯友宜表示，新北幅員遼闊，人口也一直增加，已達404萬8000多人，農漁民所占人口雖不是很高，但仍為新北貢獻很大，4年一次選舉，他除恭喜當選者，也感謝農漁會照顧好農漁民，並期許新北能愈來愈進步。

侯友宜也特別頒發「功在農業」賀匾給退休的新北市農會前總幹事楊棟樑及三芝區農會前總幹事郭錦炎，肯定楊棟樑退休後到台灣大學任教，要把農業精神推廣到校園，郭錦炎在農會42年，從農會基層到總幹事，進而轉戰農會選任人員，當選三芝區農會理事長。（編輯：方沛清）1140512