加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／憲法訴訟法釋憲案說明會 朝野代表出席陳述意見
首頁 / 地方

新北市30農漁會改選 侯友宜頒理監事當選證書

2025/5/12 12:20（5/12 13:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市各級農漁會理監事當選授證典禮12日舉行，新北市長侯友宜（左）頒發當選證明書給新北市農會理事長林讚枝（右）。中央社記者王鴻國攝 114年5月12日
新北市各級農漁會理監事當選授證典禮12日舉行，新北市長侯友宜（左）頒發當選證明書給新北市農會理事長林讚枝（右）。中央社記者王鴻國攝 114年5月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市114年度農漁會理監事完成改選，新北市政府今天舉辦授證典禮，由市長侯友宜頒發當選證明書及賀匾，除祝賀順利當選，也勉勵新任農漁會繼續為農漁業及農漁民朋友打拚。

新北市政府農業局表示，新北市共有24區基層農會、1直轄市農會及5區漁會，30農漁會於日前完成理監事改選，改選選出理事304人，監事98人，聘任總幹事28人，總計430人。

市府今天舉辦授證典禮，由侯友宜為新任理監事及理事長、總幹事頒發當選證明書及賀匾，期許新任理監事帶領農會團隊持續為農漁民朋友服務。

侯友宜致詞表示，各農漁會表現優異也很會賺錢，在全國各基層農會綜合事業盈餘排序，新北每年有6至8家農會躋身全國前10名，另外也獲得農金獎、金推獎、菁業獎、綠色照顧等共132獎項。

google news透過 Google News追蹤中央社

侯友宜表示，新北幅員遼闊，人口也一直增加，已達404萬8000多人，農漁民所占人口雖不是很高，但仍為新北貢獻很大，4年一次選舉，他除恭喜當選者，也感謝農漁會照顧好農漁民，並期許新北能愈來愈進步。

侯友宜也特別頒發「功在農業」賀匾給退休的新北市農會前總幹事楊棟樑及三芝區農會前總幹事郭錦炎，肯定楊棟樑退休後到台灣大學任教，要把農業精神推廣到校園，郭錦炎在農會42年，從農會基層到總幹事，進而轉戰農會選任人員，當選三芝區農會理事長。（編輯：方沛清）1140512

#台灣大學
#新北市
#農漁會
#侯友宜
#農業局
#楊棟樑
新北市各級農漁會理監事當選授證典禮12日舉行，新北市長侯友宜（前排左4）頒發當選證明書及賀匾，並與理監事合影。中央社記者王鴻國攝 114年5月12日
新北市各級農漁會理監事當選授證典禮12日舉行，新北市長侯友宜（前排左4）頒發當選證明書及賀匾，並與理監事合影。中央社記者王鴻國攝 114年5月12日
侯友宜
新北議長盃龍舟賽31日登場 108隊競技議員指世壯運場地不平 侯友宜：5/12前修繕
楊棟樑
921災後25載 為農民打拼出「希望」廣場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：