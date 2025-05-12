彰化生生有鮮乳 王惠美：逾9萬學子每週1瓶國產奶

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（中央社記者鄭維真彰化12日電）彰化縣長王惠美今天視察「生生有鮮乳」推動情形，她表示彰化為酪農大縣，產業要自己救，同時讓孩子營養補給不中斷，目前提供全縣9萬多名學子每週1瓶免費國產鮮乳。

中央政府「班班有鮮乳」政策喊停，彰化縣政府自籌新台幣8000萬元經費，於今年3月底起推動「生生有鮮乳」政策。

王惠美今天到彰化市大成國民小學視察，她表示，縣府額外投入665萬元協助215所學校建置冷藏設施，補齊政策最後一哩路，確保每瓶鮮乳新鮮送達、安心飲用，提供全縣公立國中、國小及附設幼兒園等9萬多名學童，每週1瓶免費國產鮮乳。

王惠美說，政策是正確的就要落實執行，彰化為酪農大縣，在養牛數量與產乳量均為全台最多，產業一定要自己救；「生生有鮮奶」政策最主要是透過喝牛奶讓孩子攝取更多鈣質，長得更健康。

彰縣府教育處表示，「生生有鮮乳」政策除提供高品質國產乳品外，讓乳糖不耐症學生選擇符合校園食品規範的豆漿與純果汁作為替代品，落實營養平權，確保每個孩子都能獲得妥善照顧。

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教育處指出，政策也結合在地產業與食農教育推廣，優先選用縣內酪農所生產的優質生乳，實踐從產地到餐桌理念，不僅穩定酪農收益，更讓學童在飲用過程中認識本土農業、培養對土地認同感與感恩。

根據彰化縣政府資料，彰化縣飼養乳牛約3萬餘頭，年產乳量逾11萬公噸，全台約25%鮮奶來自彰化，生乳產量為全台第一。（編輯：陳仁華）1140512