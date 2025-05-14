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高市查獲網售手鍊宣稱多種療效 最高罰2500萬

2025/5/14 10:45
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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高市衛生局近日查獲業者網路販售手鍊，宣稱具治療氣管、喉痛、呼吸系統、偏頭痛、眼疾、癲癇、夢遊、皮膚病，以及預防癌症、改善心臟與肺部不適等療效，依法可罰新台幣60萬至2500萬。

衛生局今天發布新聞稿表示，隨著資訊流通快速、媒體愈趨多元化，民眾頻繁透過電視、網路及簡訊接收各種健康資訊及消費，日前高雄市政府衛生局查獲某業者於網路販售手鍊，非藥物卻宣稱具多種療效，已違反「藥事法」非藥品或醫療器材不得標示或宣傳醫療效能相關規定。

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衛生局表示，手鍊非屬醫療器材或藥物，僅為一般商品，廣告雖不須申請廣告許可，但根據「藥事法」不可宣稱醫療效能；不肖業者為吸引消費者目光，透過網購平台、社群媒體及短影音等形式，宣稱耳燭、貼布、手鍊等具醫療效能，標示療效廣告的行為，恐誤導消費者購買，甚至可能導致民眾延誤就醫。

衛生局呼籲，民眾勿因誤信廣告而延誤治療，落實「生病找醫師、用藥找藥師」正確觀念，有疾病問題應尋求合格專業醫師診治，有藥物問題應洽詢藥師諮詢，堅持「不信、不聽、不買、不吃、不推薦」的用藥「五不」原則，唯有認清合法藥物廣告、諮詢專業醫藥人員，才能真正守護自身與家人健康。（編輯：陳仁華）1140514

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