竹市光復高中餐飲科擺攤展廚藝 部分所得做公益

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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）新竹市光復高中餐飲管理科今明2天舉辦「饗愛市集」畢業成果展，學生們製作多樣美食，擺攤販售，部分所得將捐給社福團體，把所學技能化作愛心，幫助有需要的人。

光復中學餐飲學程主任黃禎瑩接受中央社記者訪問表示，此次學生販售餐點包括創意飲品、異國美食及夜市小吃等，透過實體市集方式，學習產品設計、成本控制、實際銷售，同時邀請已創業校友回來擺攤，除分享創業歷程，也一起將部分所得捐給新竹市仁愛基金會。

擔任此次畢業成果展總召的餐飲管理科三年級學生鄭哲明也說，市集中每件產品都經多次修正改良，力求以最完美狀態呈現成果，對於部分收入將捐贈社福團體感到開心。

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餐飲科三年級、平時熱心公益的學生夏竺均說，多次將長髮剪掉捐給癌症病患，此次成果展除展現3年所學，體驗當老闆、擺攤實務，還能將部分收入做公益，感覺很有意義。

新竹市天主教仁愛社會福利基金會社會服務部主任邱子芳表示，曾多次獲得光復高中「公益路跑」活動樂捐款項，此次再獲捐學生畢業展部分義賣所得，感受到活動中愛的擴散。（編輯：陳仁華）1140514