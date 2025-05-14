當名間綠茶遇上中寮柳橙 南投農產變身年輕茶飲

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）推廣中寮柳橙，茶飲品牌業者結合名間鄉烘焙茉莉綠茶推出新品「柳橙綠」，杯身強調「來自南投中寮的柳丁」；南投縣府農業處長蘇瑞祥說，有助南投優質農產推向更多消費者。

中寮柳橙拓展銷售通路，有名間鄉茶飲料品牌業者與中寮鄉果農合作，今年收購20公噸中寮柳橙，可製作35萬杯柳橙綠飲品，協助果農穩定銷路，中寮鄉周姓農民今天說，果農交貨不限定對象，談妥價格就好，這家飲料業者收購價與盤商差不多，但收購量相對更穩定。

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業者今天對外宣傳，蘇瑞祥出席說，中寮柳橙果香濃郁、甜中帶酸，飲料品牌利用在地農產搶攻年輕人市場，推出以中寮柳橙搭配茉莉綠茶的新品「柳橙綠」，上市48天熱銷15萬杯，創造新台幣千萬商機，將南投優質農產推向全台消費者，盼未來投入更多產品開發。

名間鄉長陳翰立說，樂見在地茶品牌結合中寮柳橙與茉莉綠茶，讓南投農產在年輕市場成功發亮；初步統計，這家業者近年透過門市推廣名間青茶，累積使用量超過10萬台斤，有效提升茶區能見度與產值，也是地方農產品牌化最佳案例，助地方農業走得更遠。（編輯：陳仁華）1140514