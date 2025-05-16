金門4月鯨豚擱淺5起 創近3年同期最高

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（中央社記者吳玟嶸金門16日電）金門水試所指出，今年4月金門鯨豚擱淺5起，與112年、113年同期相比較多，具體原因待研究；呼籲若發現鯨豚擱淺時撥打118通報由相關單位處理，以利留下完整擱淺紀錄。

金門縣水產試驗所今天透過新聞稿表示，今年4月於大、小金門發生鯨豚擱淺案例共5起，分別為露脊鼠海豚4起、中華白海豚1起，擱淺地點包括后沙海域沙灘、茅山塔岸際、羅厝漁港附近海域及陳景蘭洋樓岸際，均為民眾報案後，由水試所、海岸巡、金門野保協會、金門海洋保育站等單位派員到場解剖採樣、掩埋。

水試所指出，今年4月份5起鯨豚擱淺案例，相較民國112年、113年同期各1起案件多，具體原因仍有待調查研究。

水試所表示，除少數狀態良好或有明顯外傷外，大部分擱淺案例都是多重原因累加結果。近期的擱淺案例中，1起尚在哺乳階段，另4起並未記錄到胃裡有食物，但仍無法評斷是因漁業資源枯竭造成鯨豚食物減少，或其他環境原因降低個體捕食能力。

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水試所指出，長時間監測調查數據資料是釐清擱淺原因基礎，水試所在海洋保育署支持下投入鯨豚擱淺救援及鯨豚族群調查，並與國內相關團體合作交流，期能共同累績充足背景資料。

水試所呼籲民眾於海邊發現擱淺鯨豚時，撥打118海巡專線通報鯨豚擱淺位置及體型大小，以利相關單位派員處理，留下完整的擱淺紀錄。（編輯：戴光育）1140516