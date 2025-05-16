加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃仁勳抵台今晚與魏哲家晚餐 輝達總部地點可能19日宣布
首頁 / 地方

金門4月鯨豚擱淺5起 創近3年同期最高

2025/5/16 13:54（5/16 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣水產試驗所16日透過新聞稿指出，114年4月金門鯨豚擱淺5起，與112年、113年同期相比較多，原因待研究；呼籲民眾若發現鯨豚擱淺時撥打118海巡專線通報鯨豚擱淺位置及體型大小，以利相關單位派員處理。（金門縣水產試驗所提供） 中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月16日
金門縣水產試驗所16日透過新聞稿指出，114年4月金門鯨豚擱淺5起，與112年、113年同期相比較多，原因待研究；呼籲民眾若發現鯨豚擱淺時撥打118海巡專線通報鯨豚擱淺位置及體型大小，以利相關單位派員處理。（金門縣水產試驗所提供） 中央社記者吳玟嶸傳真 114年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門16日電）金門水試所指出，今年4月金門鯨豚擱淺5起，與112年、113年同期相比較多，具體原因待研究；呼籲若發現鯨豚擱淺時撥打118通報由相關單位處理，以利留下完整擱淺紀錄。

金門縣水產試驗所今天透過新聞稿表示，今年4月於大、小金門發生鯨豚擱淺案例共5起，分別為露脊鼠海豚4起、中華白海豚1起，擱淺地點包括后沙海域沙灘、茅山塔岸際、羅厝漁港附近海域及陳景蘭洋樓岸際，均為民眾報案後，由水試所、海岸巡、金門野保協會、金門海洋保育站等單位派員到場解剖採樣、掩埋。

水試所指出，今年4月份5起鯨豚擱淺案例，相較民國112年、113年同期各1起案件多，具體原因仍有待調查研究。

水試所表示，除少數狀態良好或有明顯外傷外，大部分擱淺案例都是多重原因累加結果。近期的擱淺案例中，1起尚在哺乳階段，另4起並未記錄到胃裡有食物，但仍無法評斷是因漁業資源枯竭造成鯨豚食物減少，或其他環境原因降低個體捕食能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

水試所指出，長時間監測調查數據資料是釐清擱淺原因基礎，水試所在海洋保育署支持下投入鯨豚擱淺救援及鯨豚族群調查，並與國內相關團體合作交流，期能共同累績充足背景資料。

水試所呼籲民眾於海邊發現擱淺鯨豚時，撥打118海巡專線通報鯨豚擱淺位置及體型大小，以利相關單位派員處理，留下完整的擱淺紀錄。（編輯：戴光育）1140516

#金門縣
#海洋保育署
#擱淺
#水產試驗所
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：