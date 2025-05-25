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法國生活節在高雄人氣勝113年 2天湧入逾9萬人

2025/5/25 11:02（5/25 12:06 更新）
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「2025高雄法國生活節」25日邁入最後一天，根據市府統計，活動前2天共湧入逾9萬人潮。（高雄市政府行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月25日
「2025高雄法國生活節」25日邁入最後一天，根據市府統計，活動前2天共湧入逾9萬人潮。（高雄市政府行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月25日
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）為期3天的「2025高雄法國生活節」，今天是活動最後一天。根據市府統計，活動前2天共湧入逾9萬人潮，今天將持續有市集、音樂演出等節目，呼籲民眾把握機會參加。

「2025高雄法國生活節」23日至25日在駁二舉行，高雄市政府行政暨國際處統計，活動前2天共湧入超過9萬人潮；今天將持續有精彩街頭藝人表演、法語卡拉OK、法式滾球、品牌市集及音樂演出等活動節目。

行政暨國際處今天發布新聞稿指出，法國生活節在高雄今年邁入第2年，活動擴大規模，人氣也更勝去年，週六一整天駁二大義公園人潮絡繹不絕。

此外，今年新增海洋VR電影院，由法國在台協會提供多部作品，包括「AQUA」、「星砂」、「人之島後」、「天啊，海底有鯊魚！」，帶領觀眾反思人與自然關係。

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還有法籍駁二駐村藝術家Christopher Boyd打造海洋風主視覺，成為今年活動最受歡迎打卡點；台北法國實驗教育機構也舉辦兒童手作船活動，許多小朋友親手完成手作船，並從中學習對不同文化的理解。

今天晚間還有台法爵士歌手、法式音樂劇演員等音樂演出，帶動活動高潮；行政暨國際處提醒民眾，把握今天活動最後一天，一起到駁二同歡。（編輯：陳仁華）1140525

#法國
#高雄市政府
#高雄市政府行政暨國際處
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