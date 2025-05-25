高雄龍舟嘉年華30日起登場 愛河畔越夜越熱鬧

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）2025年「高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」將於30日登場，高市府運發局今天表示，今年有陸上大型玩水氣墊、水彈槍體驗、主題市集與獨木舟等活動，愛河畔將越夜越熱鬧。

市府運發局今天發布新聞稿指出，高雄端午龍舟是全台少數具有夜間龍舟縣市，除夜間龍舟賽事外，去年造成新聞話題的佛光山祥龍燈，今年將再與愛河畔知名地標「鰲躍龍翔」的燈會主題燈一起共演。

由在空中飛繞的祥龍燈在主題燈旁，搭配鰲龍靈動噴煙畫面，展演時再結合燈光特效、音樂，預計在5月30、31日下午5時50分、晚間8時，以及6月1日下午5時50分進行共5梯次，每場10分鐘表演秀。

另外，河東路、河西路設有市集，河東路主打傳統夜市特色，設攤時間為5月30、31日兩天中午12時至晚間10時，最後一天到晚間9時；河西路是手作文創路線，前兩天下午2時到晚間10時，最後一天到晚間9時。

陸上及水上氣墊遊具也將同步登場，大型玩水氣墊由去年3座增加為4座，並加入水彈槍體驗及街頭藝人互動表演；新登場的水上氣墊，則將愛河化身水上運動場，邀年滿15歲以上民眾體驗闖關。

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另外，在5月30、31日下午5時，紙風車劇團將在228和平紀念公園U型廣場演出30分鐘短劇目「深海魚劇場」；還有親子龍舟、SUP、獨木舟等水上活動，已開放預約登記，詳情可上運發局臉書（Facebook）查詢。

運發局長侯尊堯表示，此次還邀請體育明星及運動創作者進行競賽，及獨家的水上樂團表演，周邊還有特色河岸市集、水陸氣墊遊具與體驗，以及紙風車劇團演出等，活動精彩可期，歡迎民眾共襄盛舉。（編輯：陳仁華）1140525