彰縣火葬場說明會爆衝突 民眾下跪抗議1人骨折

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（中央社記者吳哲豪、鄭維真彰化27日電）彰縣府今天在彰化市及芳苑鄉舉辦火葬場說明會，芳苑鄉說明會有民眾下跪請求縣府撤銷火葬場，也有群眾不滿會場遭管制，和員警數度爆發衝突，有人因推擠摔傷骨折送醫。

彰化縣政府擇定芳苑鄉與二林鎮交界設置火葬場，鄰近芳苑鄉第一殯儀館，規劃將殯儀館、禮廳、火葬場設於同一區，符合殯葬一元化；但部分二林鎮、芳苑鄉居民強烈反彈，組成自救會抗議。

縣府為推動興建彰化縣生命園區，依規定辦理公開會議，向民眾說明園區規劃並聽取民眾意見。會議下午在彰化市的彰化縣原住民生活館及芳苑王功福海宮同時舉行，二林芳苑反火葬場自救會成員也兵分二路參加說明會，表達反對設火葬場訴求。

在芳苑鄉說明會開始前，二林芳苑反火葬場自救會開記者會高喊口號。副會長林麗美哽咽下跪表示，二林地區空污嚴重，若再設置火葬場，將會讓鄉親暴露在更危險的環境中，影響生活及健康，要求撤銷火葬場案，並訴求今天說明會無效。

自救會成員不滿縣府管制會場，與警方數度爆發推擠，1名男子在衝突中摔傷，造成左大腿變形骨折送醫治療；另1名老翁在推擠中摔傷倒地，主訴受傷但無明顯外傷，意識清楚送醫。

至於在彰化原民館舉行的說明會，雖無發生推擠衝突，不過進入會議室的近200名抗議群眾，在縣府民政處人員報告時，故意吹哨子，企圖用哨音阻止會議進行。

瑪喜樂基金會董事長莊孝盛登記發言時指出，喜樂保育院受了很多人幫忙，不過他認為說明會不該安排這麼多警察，而顧問公司選址問題很多，也未說明彰化縣有很多地點可挑，為何要選在芳苑？引外人針對設在芳苑的火葬場進行投票，對在地民眾形同被霸凌。

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彰縣府在說明會結束後發新聞稿表示，感謝民眾熱心參與；針對會議中民眾所提意見，縣府將完整記錄，並依規納入環境影響說明書，供委員後續審議參考，後續也將依環評委員審議結論辦理。

彰縣府指出，生命園區是城市不可或缺的公共設施，關係彰化縣殯葬自主性及提升殯葬文化，縣府將持續強化相關配套措施，減緩民眾的疑慮，讓縣民能在家鄉與親人道別，更讓往生者有尊嚴走完人生最後一哩路。（編輯：吳素柔）1140527