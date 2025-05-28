學校午餐見「小強」 基市記點稽查

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市學校營養午餐菜餚近1個月出現4起異物，包含蟑螂、小石頭、動物毛髮和蟲，議員要求嚴格監督廠商。市府表示，已依合約予以廠商記點，並展開稽查，以維護學生午餐品質。

民進黨基隆市議員張顥瀚今天在施政總質詢表示，中山高中團膳午餐去年驚見2公分針頭，今年4月24日又在午餐發現1顆小石頭，5月6日的午餐豬肉上發現殘留的動物毛髮，5月8日在菜脯炒蛋裡有蟲，而廠商在記錄表中的「再發防止」欄位裡填的是「深感抱歉」，市長謝國樑身為家長可以接受這樣的回應嗎？

民進黨基隆市議員陳宜說，中正國中的營養午餐又出問題（指5月19日在午餐菜餚日式雞丁發現蟑螂），負責把關的教育處是否有積極作為。

謝國樑表示，廠商若違約，市府會按照自治條例及合約「一板一眼」處理，基隆市過去午餐供應商太少，固定幾家廠商輪流，每家廠商幾乎都會有些相關問題，市府希望能引進更具規模、經驗的廠商，但即便廠商再好，若發生問題，市府絕不寬待。

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教育處表示，中正國中的營養午餐為新北市團膳公司，經學校召開午餐會議後，符合契約違約記點標準，對廠商記2點，並要求廠商提出書面改善方式，教育處及衛生局當天也到校釐清餐桶運送過程，另請新北市衛生局到廠稽查後，衛生情形均合格，而中山高中則為台北市團膳公司，3次違約各記1點，依合約記點達20點可終止契約。

教育處指出，基隆市學校午餐聯合稽查計畫規定，每年2次會針對學校午餐食材供應商及團膳廠商不定期稽查，4月已展開第1次稽查，並給予廠商建議，廠商也配合予以加強，以維護學生午餐品質。（編輯：張銘坤）1140528